老年人對社會的經濟貢獻

目前是有史以來第一次，大多數人可以期望活到60歲以上，到2050年世界60歲以上人口預計將增加一倍，上達到近20億人。所以全球社

會都正面臨著一連串與人口老化有關的挑戰，然而這些挑戰卻經常被看作一種造成對未來世代負擔的社會與經濟危機，這是由於不少人只關注在老年人口帶來的社會成本增加，以及老人造許多負面問題取向的看法，因此把老人當做社會負擔而非社會資產，相對忽視老人對整個國家社會與經濟福祉的貢獻。 人都會老，都會一步一步邁向中年、老年。但老人可不是只會坐著等待生命終結，其實他們對家庭社會有

許多的貢獻，尤其是對社會經濟的貢獻更是不能忽視的一群生力軍。

做無薪義工 節省政府支出

老人以作為工作者、家庭成員、志工和照顧者等各種方式來貢獻家庭和社會，並對社區與社會資本做出普

遍貢獻，這話怎麼說呢？

因為這些老人會透過自己對其他家庭的其他成員以及廣泛社區的非家庭成員提供實質的財政貢獻。如果不是老人的無給工作，至少某些照顧供給的成本就必需由政府支出。因此在我們不僅關心老人的成本負擔時，也需考慮老人無給工作所帶來的正面貢獻與節省下的成本。隨著老年人口規模的增加，他們貢獻的總值也將增加。譬如說，志願服務日益被認為是一種生產活動，而且可歸屬成一種經濟價值。根據學者估計澳洲65歲以上老人每年貢獻的無給照顧與志願服務工作約390億元，如果把55～64歲老人也算進去，那麼，這類貢獻增加到每年745億元。

提供醫療實踐中的技術創新和成本回收

雖然大多數老年人最終會經歷多重健康問題，但老年人不是導致衛生保健費用的最明顯因素， 也不意味著要依賴他人。例如， 美國曾有一段空前的人口老齡化時期（1940-1990年），其間，老齡化導致衛生支出增長了約2％，而醫療實踐中的技術創新卻達到51%。

舉例來說，日本是人口老化最嚴重的國家，2015年時年齡在65歲以上的人口佔日本總人口26.7%，遠高於全球平均的約8.5%。於是日本科研單位在今年底將推出穿戴式復健機器腳，協助半身癱瘓的病患行走，這款機器腳將以租賃方式提供給醫院等醫療照護中心。而隨著全球人口老化，未來市場對類似功能的機器人的需求勢必也會增加。

這款機器腳名為WelwalkWW-1000系統。該裝置專為因中風等病症導致下半身嚴重癱瘓的病患設計，病患套上Welwalk後，機器腳會包覆其大腿、膝蓋、腳踝和腳掌，協助病患行走。研發單位將100套機器腳系統出租給日本的醫療機構，租金包含第一次租賃時需支付的100萬日圓（9000美元）以及35萬日圓（3200美元）的月費，從而回收了研發的成本。

創造高消費高消遣的經濟價值

在英國老年人通過納稅及消費支出和其它經濟上有價值的活動、做出的貢獻價值近400億英鎊，超過了用於他們的養老金、福利和衛生保健的綜合支出，到2030年其貢獻值將上升到770億英鎊。

即使在日本這個唯一60歲以上人口超過30%的國家，也有證據表明人口老齡化對經濟增長的負面影響非常有限。雖然來自低收入和中等收入國家的證據較少，但這些環境中老年人的貢獻也很大。例如，在非洲肯尼亞小農戶的平均年齡為60歲，這對確保糧食安全至關重要。

據中國老齡一項調查顯示，目前中國每年老年人旅遊人數已經佔到全國旅游總人數20%以上，2015年老年人走出家門旅遊有8.24億人次，平均每人每年

達4次。老年人已經成為中國旅遊市場重要的一環。旅遊已經成為銀髮族退休生活中最大的消遣方式，省心省力，服務周全的跟團遊成為老年人出行的首選佔比超6成。

且中國老年遊客已經不是一味追求低價。根據產品預訂數據顯示，老人較年輕人要求要住得好一點、餐標高一點、行程舒緩一點，服務周到一點，但

同時又具有更高性價比的4鑽產品成為老年市場首選佔比40%以上。子女也將送爸媽去旅遊作為重要的「孝親禮」。

老年人不需再為養兒育女花錢，他們甚至可以為下一代的養兒育女提供經濟上的幫助。有不少的老年人經過一生的奮鬥，手頭上反而比年輕時寬裕，花

錢上不再斤斤計較，而且也願意多為自己花費，在購物等行為上反而成為高消費高消遣型的經濟幫手。

創造工作機會

如果沒有老年人口，許多工作也相對的消失了。如針對老年的科研單位、藥廠、醫院、養老院、保險業、衛生部、社區服務部，居家護理照顧等機構

的工作人員將沒有工作。所以老年人對社會在經濟上的負擔，相對的也成就了社會經濟的成長和保障，這種互贏互利的的方式，正是老年人對社會經濟不可否定的重要貢獻。而這些龐大的產業有不少是因為老年人口的需要而孕育開發和創造的。其實人口老化不僅提供老人各種機會，也提供社會許多機會。