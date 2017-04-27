華州廣州廣府會會址落成及世界廣府人聯誼總會華州分會成立 典禮花絮

華州廣州廣府會會址落成及世界廣府人聯誼總會華州廣府分會成立典禮22日晚在西雅圖華埠國際區的康樂酒家舉行，400餘名賓客齊聚一堂共襄盛舉。圖為一眾名譽會長、名譽顧問們和嘉賓合影。
當晚司儀由梁國堯及田樂樂主持。廣府會創會會長梁國堯先生在團結廣府人、推廣廣府文化、促進社區多元化做出諸多貢獻，金郡郡長康斯坦丁與西雅圖市長分別簽署公告，宣佈2017年4月22日為西雅圖及金郡《華州廣州廣府會創會會長梁國堯日》。
華州眾議員Mia Su - Ling Gregerson、金郡府代表James Bush、華州第十五任副州長歐文、西雅圖至孝篤親公所主席陳求昌等貴賓到賀。
Tony Au 與華州廣州廣府創會會長梁國堯、會長梁詩晴及副會長黃嘉文。
西雅圖副市長Hyeok Kim致詞。
華州眾議員Mia Su-Ling Gregerson致詞。
著名粵劇表演藝術家倪惠英獻唱經典粵劇。
右起： 梁詩晴、Hyeok Kim、胡智榮、倪惠英、梁國堯與來賓們合影。
全體來賓起立，典禮在美中兩國國歌聲中開始。
華州廣州廣府會新任會長梁詩晴致辭。
世界廣府人海外聯誼會執行會長胡智榮致辭。
國際瑞獅團資深舞獅師傅Carly 與外祖母Helen Chin. Carly是本地少數女性舞獅者之一。
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