重新發現紐約（二）：西雅圖餐廳從紐約可以學到什麼？

靜雯 靜雯 博客

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一般的紐約餐館都提供驚人量的食物，我沒有意識到紐約食物對我有很大的影響，在旅行後我居然一個星期失去了食慾，那些吸引人的西雅圖餐廳似乎缺少某些東西。在最近旅行後，我的味蕾發生了變化。 我吃的一些最好的餐館都是在紐約，一位朋友問我是否去過紐約的這家或那家名牌餐廳？事實上，我們去的都不是知名或是花俏的餐館，只是在住宿酒店附近嚐試著一些餐廳，從越南牛肉粉（Pho）到日本拉麵、中餐到印度餐、美國餐到義大利餐，但我們在紐約卻享受了最驚人的用餐經驗。 通常我用聞就能找到想吃的美食，我稱這種能力為發展奇妙舌頭的禮物，事實上紐約餐館水準高。別指望我會帶著手機，堅持按照任何YELP或媒體對當地餐館的評論而就餐。大多數情況下，丈夫和我都是選擇靠近下榻的酒店附近吃飯，只是按照我的直覺，在餐廳裡看著菜單，觀察吃飯的食物，很少聽酒店禮賓服務人士的建議。 我們光顧的每一家紐約餐廳，都可為西雅圖餐廳提供一個改善的課題，這其中還包括一個不好的餐廳。

《十足印度風味》餐館

每當我冒險到西雅圖的印度餐館吃飯，若沒有印度朋友的在場指導，就可能會不滿意。由於缺乏經驗，在桌子上常吃到的是「錯誤」的菜餚，這種狀況很容易發生！

但在這家《十足印度風味》餐館即使沒有服務員的幫助，也能一切正確的訂好我們要吃的餐食。大多數亞裔餐廳的錯誤是菜單太長、太多的選項。對於非亞裔客戶來說，需花費太多時間來研究菜單上究竟是些什麼？然後用太多的努力來決定到底要吃些什麼？

這家餐館的餐牌簡單、明白，讓客人一目了然。僅一頁的菜單包括五個類別，包括開胃菜、mid courses、主菜，小菜（配菜）和甜點。每個類別只有5到6項。所以我在每個類別中選了一個項目，和兩個小菜（印度麵包naan和野蘑菇燉雞）共享。晚餐是如此準備的精美愉悅，希望在西雅圖也能找到如此美麗的印度餐廳。（詳見照片說明）。

丈夫和我不約而同決定預訂第二天的座位，哦！這家餐館很受食客歡迎，直到晚上10點才會有空桌，我們唯一的選擇是只能坐酒吧檯的位子。

「我們不喝酒，可以嗎？」我坦白地說。

沒問題，調酒師回答。當我們坐在酒吧檯位的時候，知道我們是找對了地方——很多年輕的印度專業人士都在這裡吃飯，對我的信心大大增加了，這表明這些美味是正宗的。儘管naan原來的大小被修改為小煎餅的尺寸，但對我們來說是完美合適的，不是西雅圖許多印度餐館三倍大的份量，我們通常吃不下而浪費掉了。

Rue 57 餐廳

我們在中央公園對面的一間餐廳吃飯不提供煎蛋只有窩蛋（egg benedict），若要煎蛋菜單上寫的要$12元。結賬時包括椰子煎餅、茶、咖啡和果汁的賬單近＄50美元，真是漫天叫價！也許，我們不應該從菜單上點餐！

然而在一個街區之後就是另一個不同的世界，那就是Rue 57餐廳。它提供的是整個早餐的套餐，包括兩個煎蛋、杏仁羊角麵包（almond croissant），西紅柿和其他好吃的的食物，要價是$8美元，份量夠大味道相當不錯，我們分享而食；付$20美元的套餐則包括了茶、果汁、熱牛奶，杏仁巧克力和咖啡。合理的價格讓我們在第二天去吃了一頓星期日早午餐。

我想點三文魚和bagel加奶油醬，但不要bagel，因為我討厭吃那塊厚厚又無味的麵團。

「我可以換吃杏仁羊角麵包而不要bagel嗎？」我問。

「我去看看能做什麼？」女服務員回答。她離開了我們的桌子，我希望她回來說除非願意支付額外的費用，否則不允許任何替代品，我會很欣然按照她說的這樣做，但她一去就沒再回來了。

然後，早午餐被送到桌上，盤子裡裝的正是我想要的——三文魚與一個大杏仁羊角麵包，吸睛地被放在盤子上，十分的可口美味，更令人驚訝的是羊角麵包無需付額外費用，整個套餐仍只需付$12美元。我們離開餐廳感覺很滿意，希望可以在那裡吃晚飯。

在西雅圖遇到不少次頑固、懶惰和一成不變的的廚師，拒絕給客戶想要的改變，只是因為它不在菜單上，或者女服務員根本就沒有向廚師提出顧客的要求。但中餐館有個好處，通常換餐牌上的菜，或要求加量，只要顧客願意加錢，一般都能行得通。

Rue 57的座右銘是什麼？規則1：讓顧客開心。規則2：做任何你需要做的，讓顧客開心。規則3：如果與第2條混淆，請返回規則1執行。

上海餐廳

當我們在法拉盛（Flushing）時，停車服務員推薦一家上海餐廳。從那間餐廳的外觀就能一目了然其中的狀況，我搖了搖頭，因為看起來不怎麼讓人舒服。

我們走在街上，找到了另一家叫《上海小館》的餐廳取而代之。有三張桌子，有兩、三位食客穿著中國某家航空公司的制服。那麼，如果顧客中有來自挑剔食物的中國人在那裡吃飯，那麼這家餐館就是不錯的，廚師是上海人。是的，我可以辨別廣東話和上海話的不同。

我們點了蟹黃小籠包、鹹鼓槌雞腿，炒青江菜和芝麻餅。一切都很美味，特別是小籠包。他們比西雅圖的質量好得多，餃皮薄餡汁多，用的是實料蟹黃。賬單僅$30美元。在西雅圖得要這個價錢的一倍。這家餐廳應該在西雅圖開一家分店，我保證一定客似雲來排成長龍。

美食堂與美食廣場（Food hall vs. food court）

在紐約，我們在酒店遇到的一位亞裔女士告訴我們，在廣場飯店有個食堂，她說：「比美食廣場好多了！」她所言不虛，真的是好得太多太多了！

在抵達紐約的第一個夜晚，我們餓了，所以不那麼在乎在哪吃飯。食堂的一些餐廳已擺上了桌布，每間餐廳僅佔地下室的一小部份，價格不菲。食堂東主都是華人，我們點了海藻沙拉、一碗越南牛肉粉（Pho）和日本拉麵，一碗麵約$14美元。我很高興在我們酒店的短距離內吃到亞洲麵條，食物很體面，賬單是$44美元。

注意：企業家投資食堂而不是美食廣場，不僅會吸引年輕人，也吸引我們這一代人。

義大利餐廳

餐廳名叫義大利質量1（Quality Italian QI ），位在二樓。我對它的愛始於免費麵包（free rolls），非常可口 ，看起來很棒（許多西雅圖餐廳現在對餐前小麵包都收費了），我吃了兩個。服務員要給我們更多的沾料，但是我們拒絕了，因為需要騰出肚子空間吃主菜。

在義大利餐廳用餐的一件好事是橄欖油豐富，配著上好的香料和香草。是的，我們很貪心，在麵包上抹了很多的橄欖油沾汁。初榨的橄欖油吸住了我們，不僅因為它味道太棒，它也降低了得阿茨海默症（Alzheimer）的風險。

我們點的只是普通的義大利菜，但是味道非凡。在我們的桌子上有沙拉、軟殼螃蟹、豬肉和烤牡蠣。

我們吃不完豬肉，所以把它切成小塊包裝起來，在第二天回西雅圖的航班上吃，你會認為豬肉在第二天會乾澀，其實一點也不會，而且味道還很好。

以客戶為導向，IT向我們發送了一個調查問卷。

Sea-Tac機場可以從Newark機場學到什麼？

我們經由新澤西州的紐瓦克機場（Newark Airport, New Jersey）飛回西雅圖。在機場的每間餐廳的每張桌子上都有一個I-Pad，包括一家叫做「小錢包餃子——Little Purse Dumplings」的中式餐廳。食客可以通過I-Pad下食單和閱讀新聞，這是相當的進步。

食客從遠處就可以看到餐廳斗大的漢字，給我留下了印像或假設是有亞裔在內工作。然而，不是亞裔在開放式廚房做飯或是在等候服務客人。員工是拉美裔和非裔美國人，我在想是否亞裔洗碗機藏在裡面？

點食物只是用手指頭觸摸屏幕，有菜單、標籤、食物解說和定價的每個項目。餃子和麵條不錯， 甜點尚可。在機場我喜歡吃亞洲食物，而不是三明治或漢堡包。

送餐雖發生了錯誤，但這是一個令人印象深刻且有效率的操作。雖然其他家餐廳都有空桌子，但是「小錢包餃子」餐廳倒是擠滿了亞裔和非亞裔的食客。

西雅圖港務局的一個問題是：我們什麼時候能在我們機場的餐廳實施這些I-Pads的點餐服務？ 並提供多種類的亞洲食品呢？

我不是對西雅圖的餐廳有偏見，認為紐約的餐廳是西雅圖比不上的，我想那是因為自己很幸運，在紐約都吃到了這些美食佳餚。