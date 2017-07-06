奧運金牌國球手陳靜西雅圖會祈佳 感謝冠軍之母馮夢雅教練伯樂之恩

（本報訊） 西雅圖日前迎來中國首位奧運乒乓球女子單打冠軍陳靜（右一）及在中國湖北隊內被譽為「冠軍之母」、專門培訓大量女子乒乓球獎牌選手的教練馮夢雅（右二）。她倆應華州欣然乒乓球俱樂部前中國湖北省女子乒乓球隊教練暨中國國家級乒乓球教練祈佳（左二）邀請到訪，為本地乒乓球運動添力。

成功由運動員轉型成為學者與進軍商界的陳靜目前扎根於中國，在廣州與深圳擁有自己的乒乓球俱樂部與及一支球隊。她也因為自己兩個小兒子開始上學而創辦了一所國際幼稚園。在一九八八年乒乓球運動首次列入奧運項目後，當年二十歲的陳靜在漢城奧運會上奪得單打桂冠，成為世界與中國第一個奧運乒乓球女子單打冠軍。拿了被運動員視為最高評價的奧運金牌後，陳靜卻決心往外闖，先後在美國、歐洲而最後在一九九二年於台灣定居十年受僱台灣的商企。當年陳靜同時開啟了台灣政府接受專才來台的先例的，為台灣乒乓球界開了眼，向當年尚未成熟的台灣乒乓球界展示世界冠軍職業球員應有的專業訓練，提升台灣乒乓球的國際水平。

陳靜是少數能對自己有遠見與規劃要求的運動員。在台灣的十年生活打破了此前陳靜在中國當運動員的封閉式生活，開啟了她的人生觀及與社會接觸的成長路，並對運動市場化有深入理解。對她日後二ＯＯ三年再回到中國發展及經營乒乓球俱樂部非常有助。雖然目前在中國的發展安穏，但深信地球村與世界觀的陳靜也不能肯定未來去向，她也有可能是跟著兩個孩子的成長路隨緣隨遇。

陳靜與旅居西雅圖的乒乓球教練祈佳都是早期的女乒國手兼著名乒乓球教練馮夢雅的學生。在這位擅於培育獎牌選手的老師面前，已各自獨當一面的陳靜與祈佳都是又敬又畏的。陳靜表示，馮夢雅教練的培訓令球員終身受用，馮教練以身作則，對球員包括她都起了潛移默化的作用。祈佳直言馮夢雅教練絕頂嚴格，但當上她的學生絕對是會向她謝恩，嚴師出高徒，學生的成就根源都是來自馮教練的培訓，她還謹記當年「三從一大」從難、從嚴、從實戰與大運動量的訓練。這些經歷與訓練幫助祈佳立足西雅圖創辦自己球會的堅持。經過七年時間及在本地熱心球迷如球會顧問李增光（左一）支持下，華州欣然乒乓球俱樂部的發展已具規模，除了為本地球迷提供一個正規的乒乓球練習場地外，也實現了祈佳教練培訓小孩子的夢想。她的俱樂部也由僱用兩名教練到目前的六名教練，俱樂部定期舉辦球賽，推動華州乒乓球運動。