14層SpringHill酒店 開發的兩方爭議

今年夏季，由於擬議的開發時間表和日益增多的社區辯論，西雅圖華埠國際區（ID）的大型酒店發展引起爭議。這些論點一方認為有助於在鄰近地區引進商業和工業的新興發展，這個社區絕對可以從中受益；另一方則認為嚴重關切發展將是向其他開發商公開邀請，這些開發商可能會超過歷史街區，讓這裡的居民遷移到別處去。

是一個什麼樣的項目？

616號第8大道南側的建議開發將是一座14層的酒店概念公寓，約22.5萬平方英尺的混合用途結構，其中包含158間酒店客房和103間地面零售空間的公寓，將有三層地下停車場。 Hotel Concepts於2014年以$450萬美元收購了該所在地。

現有的結構提要把以前的King水煙館和Reprographics拆除。新建築將是SpringHill Suites 由Marriott負責。Studio19建築師們是該項目的首席設計師，KPFF諮詢工

程師擔任土木工程師。

開發的反對聲

對這開發項目非常關注的主要是代表華埠國際區的社區組織——華埠國際區聯盟（CID）——這個組織包括在華埠國際區生活和工作的居民，或有家人在華埠國際區生活，工作和接受服務社區，在2017年3月組織了一次會議，有70多位居民出席了這次會議。

根據國際特別行政區審查委員會（西雅圖鄰裡社區）的聲明，絕大多數參與者反對開發關於擬議中的14層酒店，以及城市如何普遍關注等發展問題。其中主要擔心的問題包括：交通量增加、行人安全減少、服務中斷和日常需求中斷、加劇了負擔能力問題、導致現有居民和小企業流失、失去社區、文化和遺產感覺等事項。

CID也對重新安置問題，特別是老年人的重新安置表示擔憂。根據2035年綜合計劃，國際區的重新安置會有很高的風險，需要可負擔得起的低收入住房的數量是龐大的。因為華埠國際區的族裔多樣性、低收入人群和老年人在西雅圖整體人口佔有很大的比重。

對審查委員會的陳述總結為：如果Hotel Concepts不能真誠地聽取社區的問題，就不能提供足夠的信息來回應上述問題，不回應以上社區的種種擔憂的問題尤其是一些很現實的安置問題，將敦促提議否認進行該項目的實施。

華埠國際社區的國際診所（ICHS）是提供初級醫療保健、行為健康、WIC和健康教育服務的非營利社區衛生中心，中心地址遠離這次開發的地點。根據國際診所首席執行官Teresita Batayola的聲明，開發的主要問題是車輛通行、交通的影響、分區規模的影響以及建築物在當地的陰影影響和潛在的施工影響。

Teresita 表示：「South Lane街道負責停送老人，這些老人參加街道對面的Legacy House的成人日間服務，但是Hotel Concepts項目提議需要縮減街道，這會導致妨礙緊急救護車輛需要能全天候能進入Legacy House的不便。」

西雅圖華埠國際區保護與發展局（SCIDpda）是一個致力於維護、促進和發展西雅圖華埠國際區作為一個充滿活力的社區和獨特的族裔社區組織，他們也對車輛通道、停車場及Hotel Concepts規模和外觀發表了一份聲明。

捍衛開發

開發商和業主Han Kim在去年12月的一次西華報的採訪中說到他理解社區的擔憂。Kim表示 ，一旦項目完成，因為項目的規模比較大和社區人士擔心交通量的增加。我們正在努力改變外觀，與鄰近的建築融合，並將建築物的重點放在樓層上，所以行人不會注意到建築物的大小。我們所有的停車需求將在建築內而且有停車服務。

Kim在近期接受採訪時表示：「我們正在徹底改變一樓設計，以適應（審查）董事會關於通過轉移大廳入口到地下的設計，因為對客戶來說不太理想，他們難以找到入口。改變是有困難的，但我們不應該害怕。進步可以帶來很多好東西。停滯不前將最終使你落後。作為這個偉大移民國家的移民，我相信改變和把事情做到更好。進步和保護不一定是互相排斥的。」他認為經濟發展是有好處的。

來自韓國的Kim親自規劃，他計劃和家人一起住在華埠區域。他說：「我很高興與我的大家庭住在那裡，並享受步行距離的當地設施。商業和更廣泛的經濟發展，我希望通過為西雅圖市民提供更多的經濟適用房，吸引更多的旅客來到華埠 國際區，我們都將因此獲利。」

Uwajimaya的業主Tomio Moriguchi也歡迎開發華埠國際區並表示：「很高興知道西雅圖華埠國際社區被認為是一個很好的投資領域。任何地區或社區如果不進行高質量的投資都將消失。肯定的是華埠國際區可以有自己優質的酒店項目。」

在支持酒店的公信中，居住在發展附近的居民John Gissberg表示，他支持這個項目，因為該地區並沒有歷史建築物或者遺留物。他說：「酒店位在國際區的遠東南角，這個地區沒有任何歷史價值，只有村廣場和村廣場二號樓，還另有一個單層，灰色混凝土結構，根本沒有國際特色或中國/ 日本特色風味。雖然我們現在還不了解，但是一家新的酒店應該能夠幫助阻止來自I-5八個相鄰車道的空氣、噪音和視覺污染，並且全職人員在夜間工作，可能有助於提高安全性並可能阻止蹲在附近企業的入口處的那些流浪漢。」Grissberg也覺得酒店將有助於提高華埠國際區的聲譽。

接下來會發生什麼？

最初的施工將於2017年初夏開始，大約需要18個月，但是在審查施工和開發申請之前，時間是無限期的。

Kim說：「這個審查過程是一場惡夢。我也不知道什麼時候結束。」