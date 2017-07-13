高端收入稅法通過 迎來首次法律挑戰

（本報訊）本月10日下午，西雅圖市議會對繳納高端收入稅議案進行表決，最終以9-0一致通過該議案。然而這一投票結果無疑也為市府帶來了麻煩，議案通過後不久，華州及俄州（Oregon）右翼智囊團組織「自由基金會」（The Freedom Foundation）便就此議案提起了法律挑戰。

根據議案內容，西雅圖市個人年收入超過$25萬美元的民眾及全年合並報稅額達到$50萬美元的夫妻將繳收入稅，超過限額的收入部分每年將繳納2.25%的稅款。高端收入稅預計每年將為市府帶來$1.4億美元的收入。

雖然該法案支持者眾多，但也有反對者認為徵繳收入稅違反華州憲法。「自由基金會」則稱高端收入稅並不能縮短貧富差距，相反，如果該法案得以通過，不同收入階層的人都將受到徵稅影響。

在華州歷史上，徵收入稅的法案曾兩度被最高法院駁回。第一次是在20世紀30年代，法院裁定收入屬於財產，而根據華州憲法規定，所有財產均統一收取1%的稅款，避免了累進式個人所得稅。反對者在當時就提出這一稅收不公平，它令窮人將收入的更大一部分上繳，富人卻僅需繳納一小部分。

「自由基金會」稱，政府繳稅只是希望用納稅人的錢來支持自己的龐大項目，僱傭更多公務人員。然而「高端收入稅」僅僅是一個噱頭，是個巨大的騙局。無論一開始州府選擇哪部分民眾徵稅，到最後都會發展成全民式納稅。而且不論從何種意義上講，西雅圖徵收入稅的行為都是違背華州憲法的。