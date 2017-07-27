2017年是美籍亞裔覺醒的一年

靜雯博客

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六個月前，我曾說：「西雅圖2017年選舉沒什麼吸引力，我怎麼竟然做了錯誤的預估！」

一個看來似乎是沉悶和高度可預測的選舉，現在已經變成了一個多采和不確定的選擇，不僅是西市，還有金郡的其他選區。

今年亞裔候選人角逐廣泛被關注或宣傳的公職人數之多令人難以置信。美籍亞裔今年即使沒有獲選，仍然會比開始嶄露頭角時要來得更有成績。今年同樣也是美籍亞裔女性衝破玻璃天花板的一年，更是美籍亞裔選民影響選情的一年。

在爭奪西雅圖市長的21名候選人中，一些領先者都具有等量齊觀的優勢和長期的為政經驗。不要相信民意調查公佈的已經有哪些候選人幾乎都已經被鎖定當選了，其實只有到選民在投票上圈註候選人的標記才算數，是選民決定選舉的大局，而作為選民的你，更才是真正掌握選舉關鍵結果的人。

其他激動人心的是西雅圖港務專員（Port of Seattle Commissioners）的選舉。一位年輕的美籍菲律賓裔正挑戰一位已擔任西雅圖港口專員的候選人；一位美籍印度裔女性和一些大牌候選人角逐的席次。

另一個是爭奪立法區第45號州參議員席次的競爭，兩名美籍亞裔女性引頸而望，其中一人將有可能誕生為第45選區的第一位美籍亞裔參議員。

在西雅圖市議會選舉中，有三名美籍亞裔正在爭取墨瑟島（Mercer Island）市議會的席次；同樣有三名美籍亞裔爭取表爾威市議會（Bellevue City Council）的公職之位。

看到美籍亞裔宣稱：「我在參選」是多麼的令人興奮事，這些聲音也代表了一個新的趨勢，那就是許多人意識到，如果他們想要說話，或改變不喜歡的事情，必需要擔任公職才能達到目的。得到一席之地意味著可以在多數和少數裔間、在進步者和保守派間、在沉默者和直言不諱者間，贏得或取得權力的平衡。

對於所有正在參選的美籍亞裔來說，你應該得到我們鞠躬致敬，你有勇氣和信念把自己放在選戰裡，爭取你的信仰和社區的福祉，不怕面臨眼前的諸多挑戰。

不是每個人都會贏，然而這全然是沒關係的，因為失敗的經驗，是你明年奪冠的基石。

在參選過程中學到的東西是有價的，因為從中可學到競選活動的戰略，為未來的選舉奠定並打好基礎。關鍵是讓你的名字公諸於眾人耳目，滿足社區的動員和行動者建立起來自社區的支持網絡。在政治比賽中你贏了一些，相對的也會失去一些，但從中可以學到如何從逆境中反彈的智慧和韌力。

西雅圖的市長競選

在21名市長候選人中有一名美籍亞裔，他是參議員鮑勃·長谷川（Sen. Bob Hasegawa），他也是唯一的一位亞裔候選人。

在6月20日舉辦的《亞太裔（API）候選人論壇》上出席的10名候選人中，若沒有一名美籍亞裔，那麼大眾一定會注意到在這個佔有西雅圖及金郡最大的少數族裔人口的亞裔，居然在市長競選中沒有角逐的候選人參加，是件多麼讓人感到丟臉的事。

約有200名年輕及耆老的美籍亞裔們，當天出席了此次活動，我懷疑這股強大的投票動力，是來自於長谷川的出馬競選市長。

無論你是同意還是不同意立場極左的長谷川，他參加市長競選，表明了美籍亞裔可以成為高階領導公職之位的重量級競爭者，幾個主流媒體的民意調查顯示，長谷川目前排在第二或第三的領先地位。

另一個強烈的出席此活動的理由是，大眾對Cary Moon，Jenny Durkan，Jessyn Farrell和Nikkita Oliver等其他候選人產生好奇。在新聞中讀了許多關於他們的報導，但真正的人長得是什麼樣？他們在艱難問題上的立場是什麼？

美籍亞裔女性在立法區第45號州參議員席次的競爭

KING電視台稱共和黨的Jinyoung Englund和民主黨的Manka Dhingra，是第45號選區參議院議員的兩位首選人士。

主流媒體在同一場競選中，將兩名亞裔美國女性的頂級候選人同時媲美，這可是從來沒有發生過的事，這場競爭很重要，因為將決定參議院的控制權。

雙方政黨都為候選人拼搏。如果美籍韓裔Englund或美籍印度裔Dhingra中的任何一人獲勝，她將是第一位美籍亞裔當選為第45號立法區的官員。

去年， 第45號選區的參議員Andy Hill死於肺癌，Dino Rossi被任命填補Hill剩餘的任期。Rossi在今年的選舉中沒有提名角逐此席位。

總共有13.6萬人口的第45號選區包括的範圍是Woodinville、Redmond、Sammamish、Duvall、Kirkland和Redmond的一部份，該區是普捷灣（Puget Sound）區增長最快的地區之一。

西雅圖港專員的選舉

兩名美籍亞裔爭取西雅圖港專員的席位，一位是爭取第1號席位的西雅圖港工程師Bea Querido-Rico，以及爭取第4號席位的連頓市（Renton）行政官員Preeti Shridhar。

美籍菲律賓裔的Querido-Rico正在對抗兩名知名候選人，其中一名是她的老闆，現為專員的John Creighton ；另一位是美籍印度裔的 Shridhar 正與另外7名候選人進行角逐，其中一個對手是大家都熟悉的前西雅圖市議會成員Peter Steinbrueck。

作為首次參加競選的候選人，這將是一場艱難的比賽，但是選舉中是會發生許多令人不可測的驚喜事。

投票、投票、投票

亞裔社區在這次選舉中可以發揮重要作用，從近幾次在市和郡的選舉中都可見此趨勢。因此亞裔投票會對選舉產生影響，特別是在下月初選的市長競選這一席位上。所以投票去創造選舉歷史，您可以在初選中選擇誰將是進入大選的前兩名，來擔任我們的下一屆的市長。

有一件事可以確定的是：這次2017年8月1日的初選及特別選舉絕對不會是無聊的，而您的參與只會使它更見鮮活有趣。