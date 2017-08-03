自2017年1月20日川普宣誓就職，正式成為美國第45位總統至今，已經過了半年的時間。近代以來，美國很少有總統一上任就如此充滿爭議，而且自由派的媒體還一再爆出他的負面新聞，但川普卻沒有像醜聞不斷的南韓前總統朴槿惠一樣支持率跌破10%，也沒有像法國前總統奧朗德（Georges Nicolas Hollande）一樣支持率跌到只有4%。在這半年中川普發生了些什麼事？忙了哪些事？

離職官員一長串

「通俄門」成了川普擺脫不了的惡夢，一再佔據美國新聞版面的頭條。從一開始前國安顧問、川普的軍師佛林（Michael Flynn），2月13日因「通俄門」事件丟官，成為美國史上任期最短的國安顧問；到後來於5月3日開除前聯邦調查局（FBI）局長柯密（James Comey）似乎事件像滾雪球一般愈滾愈大。

3月11日，紐約聯邦檢察官普里特·巴拉拉（Preet Bharara）稱，自己已經「被解僱」，他是前一天被白宮要求辭職的46名前總統奧巴馬任命的聯邦檢察官之一，一度因拒絕辭職而與川普政府僵持不下。

5月18日，白宮通訊連絡主任杜布克（Mike Dubke）向川普提出辭呈，30日並向媒體證實這個消息確定離開川普團隊，理由說是「個人因素」。

6月5日，在國務院服務27年的資深官員阮大為（David Rank）,辭去美國駐中國大使館代理大使職務。據稱， 他是因為反對川普退出巴黎協定，質疑其氣候政策而走人。

7月22日一直以發言人身分兼任白宮通訊聯絡代理主任，從5月上任以來約兩個月的西恩·史派瑟（Sean Spicer），突然閃辭。

川普連續幾日對司法部塞辛斯（Jeff Sessions）口誅筆伐持，7月26日一早便在推特發文再次抨擊塞辛斯。雖然來自川普的壓力日漸增強，但塞辛斯已經抱定決心不會主動請辭。司法部長一職塞辛斯還能撐多久，引發輿論關注。

白宮聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）與白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）的內訌才搬上檯面，川普總統28日即透過推特宣佈重大人事變動，由國土安全部長凱利（John Kelly）接替蒲博思擔任白宮幕僚長，國安部長由現任副部長伊蓮·杜克（Elaine Duke）升任。

新任白宮聯絡室主任的史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci），31日驚傳閃電辭職。就在新任白宮幕僚長、前任國土安全部長凱利（John Kelly）正式到任的當天，卻傳出史卡拉穆奇閃辭震撼華府政治圈。以日期算來，史卡拉穆奇到任新職的時間，僅僅十天。他成為今年5月以來，繼杜布克（Mike Dubke）與史派瑟之後，第三位離任的白宮聯絡室主任。

內政外交

葛薩奇（Neil Gorsuch）補上大法官的位置，使美國三權分立的主要機構之一，聯邦最高法院繼續維持保守派強勢的局面。

廢除《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）、退出《巴黎氣候協定》、讓破冰的美國與古巴關係重新凍結等。

川普日前提出的建議與先前的競選承諾顯然有出入。川普本來說墨西哥政府會支付建造費用，如今卻要求自家國會撥款，使用納稅人的錢建造「長城」。川普計劃建造在美國與墨西哥邊界上，

防止墨西哥非法移民偷渡。

防止墨西哥非法移民偷渡。 川普1月簽署名為「阻止外國恐怖份子進入美國的國家保護計劃」的移民禁令，限制伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門等7個以穆斯林為主的國家公民入境，引發軒然大波，後遭聯邦法官下令凍結。儘管部分細節已有所不同，但川普強硬的移民政策並沒有改變，他的新旅遊禁令獲得稍許的接受。

川普1月簽署名為「阻止外國恐怖份子進入美國的國家保護計劃」的移民禁令，限制伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門等7個以穆斯林為主的國家公民入境，引發軒然大波，後遭聯邦法官下令凍結。儘管部分細節已有所不同，但川普強硬的移民政策並沒有改變，他的新旅遊禁令獲得稍許的接受。 美國眾議院5月初以217 對213票通過取消俗稱「奧記健保」的「平價醫保法」（ACA）。在川普的要求下共和黨領袖所提廢除及替代歐記健保的法案在7月25日晚表決失利後，26日以修正版「只廢除不替代」捲土重來，投票結果以45比55再度敗北。共和黨議員推翻「奧記健保」的努力27日宣告失敗，因為參議員馬侃加入另外兩位同僚的行列，聯手封殺了精簡版的參議院歐記健保替代法案，使共和黨領袖難以兌現競選支票，這項法案闖關失敗，凸顯參議院共和黨議員面臨的棘手難題。

醫改觸礁不單令美元跌至十個月以來的低點，更使川普面臨嚴峻的黨內威信管治危機。川普在競選時曾以「美國優先」作為口號，並強調要「讓美國再次偉大」。甫上任連番簽署行政命令，曾令不少美國人民認為他或許能帶動經濟復甦。但半年過後，只有43%民眾認為川普有能力讓美國經濟復甦。

總統川普7月26日推文，美國軍隊中不該任用跨性別者（transgender individuals），不論是何種任務（any capacity）。川普禁止跨性別者從軍的立場， 與他在去年競選時對軍中跨性別者的立場，是180度的轉變。在審核是否准許招收跨性別新兵期限將到的前夕，國防部長麥堤斯宣佈，他需要更多時間考量這項政策。一項2016年的Rand報告指出，在130萬美軍中，現有1,320至6,630人為跨性別者。

結語

面對負面消息，川普不僅沒有收起其囂張跋扈的態度，近期在其推特中出現最多的關鍵詞更是「假新聞」（fake news），企圖把所有針對他的負面消息歸咎於「失實」的報導，但作為總統與傳媒惡鬥無疑是自毀形象。若川普繼續消費美國人民對他的信任與耐性，最終恐會換來耗盡其政治本錢的惡果。

川普自己是怎麼看待這半年的執政成績呢？日前他在接受採訪時自我評價，自認上任6個月來所做的事，幾乎比歷史上任何一位美國總統都還要多。那美國百姓又是怎麼看的呢？《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）的最新的聯合民調指出，川普在這半年任期中人氣一路下滑，滿意度只有36%，是同一時期近代美國總統中最低的。

川普接下來的執政之路，會不會更好，不好說；但會不會更壞，可能也就這樣了。現在的美國是一個嚴重分裂的國家，不同政治理念的支持者，看到的是兩個完全不同的世界。