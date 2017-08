靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 從1995年至今,西華報每年都舉辦夏季青少年領袖營項目的活動(SYLP),旨在加強美籍亞裔高中生的領導能力。 為期3週所有支出來自西華報基金會的活動,旨在教導亞裔青年在領導力、身份認同和社區建設上的技能。今年,普捷灣(Puget … [繼續閱讀……] about 2017年夏季青年領袖營