舊金山總領館嚴正聲明 澄清辦簽證絕不收取派籌費

（本報訊）鑑於中國駐舊金山總領事館在八月五日至十三日期間再度來臨西雅圖，分別在東區的微軟內及華埠秉公保良堂為本地市民辦理中國護照及相關旅行證件服務。總領館特別提醒西雅圖的民眾，慎防不法之徒再次混水摸魚，在現場兜售辦證預約號碼，以謀取利益。有關八月份辦理簽證詳情，請瀏覽總領館網站：http://www.chinaconsulatesf.org/chn/qianzhen/t1478443.htm。

據可靠資料來源顯示，中國駐舊金山總領事館近期接到投訴，內容是一些本地市民在排隊領取輪候預約號碼時，有人表示自己持有多餘的預約號碼可以出售。售價由數百元至一千元不等。價錢雖然不便宜，但卻有民眾願意花錢求方便把簽証辦妥，因為他們就可以不用老遠跑到三藩市總領事館申辦。這種出售預約號碼的情況已出現了一陣子。當總領館知情後，馬上發出聲明。

儘管總領館已增派人員來西雅圖協助僑民辦理各項簽證，每一次各位辦證的領事人員都爭取分秒，為市民翻閱核實資料，希望能在逗留期間多做多辦，為僑民服務，但由於申辦人數卻是越來越多，每次總領館的服務還是供不應求，本報經常接到需要辦證的民眾來電，查詢總領館到來辦證的日期資料，大部份民眾的心聲是希望總領館能增加到來辦理簽證的次數。

舊金山總領館聲明內容如下：

中华人民共和国驻旧金山总领事馆郑重声明

我馆将于8月初在西雅图受理侨民有关中国护照和旅行证类业务的申请。

另，近期我馆接到举报，有人高价贩售异地办证预约号码，攫取私利。

我馆在此郑重声明，我馆在办理护照和旅行证的有关业务过程中，除正常收取规费和邮寄手续费外，不收取任何额外费用。

为维护申请人的利益，提醒大家不要向“号贩子”购买预约号码，不要听信不实传言。我馆欢迎知情人提供线索，请以标题“举报号贩子”发送电子邮件至VISA.SF@GMAIL.COM。一经查实，我馆将拒绝受理购买预约号之申请，或拒绝制证