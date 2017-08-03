2017年夏季青年領袖營

靜雯博客

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從1995年至今，西華報每年都舉辦夏季青少年領袖營項目的活動（SYLP），旨在加強美籍亞裔高中生的領導能力。

為期3週所有支出來自西華報基金會的活動，旨在教導亞裔青年在領導力、身份認同和社區建設上的技能。今年，普捷灣（Puget Sound）區的高中生，在華埠國際區（ID）的Massive Monkees工作室舉辦了此一活動，參加成員包括中國、日本、越南、苗族和印度的學生。實際上這也是我們第一次有苗族學生註冊參加。

活動中演講者名單都是一些亞裔社區的知名人士，包括最高法院法官華裔虞瑪麗（Mary Yu）、西雅圖副市長韓裔Hyeok Kim、日裔參議員長谷川（Bob Hasegawa）、Connie So教授、KING電視台主播日裔Lori Matsukawa、Andrew Cho教授、Vanna Novak教授、Linh Thai教授及Tom Im等人士。通過演講學生們了解到如何實現成功、美籍亞裔的歷史，以及美籍亞裔面臨的一些關鍵問題和今天的角色。

像西華報這樣的媒體公司每年都舉辦這樣的方案是不尋常的，但是西華報在過去20多年裡已經培育了數以百計的青年，成為未來幾十年的領導者，這是我們回饋和支持社區的方式之一。

這項活動往往不會對參加的學生顯出很快的成果，但幾個月或幾年後，這批年輕人年齡漸長，成熟，就足以將在活動中學到的知識和能力應用在生活、學校和社區的學習。然而今年，就是在項目活動的最後一天，我們較往年早見到顯現的回報成果。

認識華埠國際區

過去，大多數學生來自西雅圖地區的高中，但今年大部份學生卻來自郊區。大多數學生並不太知道華埠積極的特徵和屬性，有些學生甚至坦言他們最初註冊的目的，是因為聽說活動提供了美食，而且整個項目是由西華報基金會免費全額提供。西華報需聘請了一名指導老師與學生合作，包括每天在不同的華埠國際區餐館吃午餐。

但華埠國際區除了餐廳的美味午餐和泡沫珍珠奶茶外，青少年也從活動中了解到華埠國際區是華人社區和特徵的中心。隨著對陸榮昌亞洲博物館、聚昌麵廠有限公司和胡進培花園的參訪，學生們了解到華埠社區的歷史、資源和文化的豐富度，都有很大的發展空間。

儘管有些以前的學生在華埠國際區長大，但他們告訴我這個項目是怎樣打開他們對華埠國際區的眼界，一件簡單的事情就可略窺其貌，那就是在餐廳吃飯竟然是一些華埠區內孩子的奢侈享受。

有人說：「我們在華埠長大，但很少在餐廳吃過飯。但是夏季青年領袖營的活動居然讓我有機會進了唐人街的一些大餐館。我從來沒有見過這麼大的餐廳。」

樂趣多

三星期的活動不僅僅是聽演講，學生還參觀了華盛頓大學、KING TV電視台和陸榮昌亞洲博物館。他們為Legacy House的耆老們舉辦了一場才藝秀，包括演奏鋼琴和小提琴背誦詩歌、跳舞和魔術表演。每個小組還設計了一個特別項目展示給整個活動組欣賞，包括製作一本活動年鑑。在一天活動結束後，不少學生們喜歡邀集同學們在珍珠奶茶店玩耍聊天，彼此增進友誼。

畢業之夜

很多父母在過去我們22年的活動中從未參加孩子們的畢業晚宴。今年不少父母共襄盛舉，讓我感到很是驚訝欣喜。

一位叫Patricia Wei的母親在畢業之夜站起來說：「兒子每天回家，都告訴我他在SYLP學到了什麼或做了些什麼。我不知道兒子談到的很多事情，所以我也在跟著他學習。」

哇！家長們說的話讓我的腦袋欣喜開花！那是晚餐中最強大和最激動人心的時刻之一。我不知道SYLP會對兩代造成這樣的影響。美國出生的兒子正在教他的移民家長關於西雅圖亞裔社區的點點滴滴！

來自舊金山的另一位家長也有同樣的觀點。通過女兒，她了解了西雅圖美籍亞裔的歷史和根源。由於孩子和父母願意分享並相互學習，所以孩子和父母更加緊密地聚在一起，這超出了我最瘋狂的夢想。

如果更多的移民家長對孩子們在學校做什麼更能感興趣，就會增加彼此的溝通和聯繫機會，從而消除代溝和語言差距。如果學生願意與父母分享經驗，那麼年輕人就會發揮教師和橋樑建設者的重要作用，只需開放思想且能分享和學習，彼此都可以教導對方而從中獲益，這是領導力的一部份。父母與孩子間的關係更緊密，可以消除兩代人之間的誤解和溝通，特別是有關學校方面的問題。

瞬間，我覺得自己的犧牲和努力是值得的，這是無庸置疑的成果。

值得再參加

過去，我不鼓勵以前參加過的學生回來。我們無意為學生設立再次參加的規定制度，我擔心的只是他們想藉此活動到處逛逛，在某種程度上也有預算原因，希望達到每個人都能有機會的最高成效。

幾年前，一些過去的學員說服我讓他們回來指導新的學員。這些舊學員說：「我們在第二年從項目中學到了更多的東西。」過去兩年，幾名老學員回來，為今年的項目和其他任務指導學生。現在的華大學生Kyle Wong說：「我的生命中最好的決定是參加SYLP。當我和你（新生）在一起時，我發現了更多的自我，並且帶出了我最好的表現能力。」

哇！最好的決定。聽到學生們的認可，真是讓我高興，父母讓孩子參加這個項目是一個正確的做法和選項。

是友非敵

在導師與學弟學妹間，有幾名學生發現他們各自的父母是華埠國際區的餐廳老闆，因為是競爭對手，一些父母彼此間甚至不說話。

但對年輕一代來說，這並不重要到影響他們建立起友誼。

當我邀請父母同是餐館老闆的4位學員一齊拍照時，他們很熱情。我們意識到，他們共同的一個關鍵旅程是來自SYLP的學習和經驗，他們是今天是好夥伴，將來也或許是。看到了這一幕的發展，我在畢業晚宴時激盪起了另一種美好的情緒。

根據聚昌麵廠東主Tim Louie的說法，今年的學生們特別令人印象深刻，他說：「我看到學生們到麵廠訪問，他們問了很多關於這項業務的問題，他們與我有很多往來的互動。」

其他演講者也注意到今年的學生們很特別，SYLP協調員和前學員Tracey Wong表示，她應用了2007年在SYLP學到的東西，發展運用在這次的學活動中，表現出圓滿美好的學習循環過程。她說：「我當年參加SYLP時，花了很多時間在華埠國際區，參覽了鄰里社區、聽了很多傑出美籍亞裔領導人的演講，在華埠很多的餐館吃飯，喝著波霸奶茶。通過整個活動的學習，建立了和我同齡人以及我與這個社區的聯繫，我希望我的學員能像我一樣，甚至今年能有更多的學生擔任起未來項目協調員的角色和工作。」

她同時也補充說：「看著學生們開心驕傲的心情建立看著他們成為有自信的領袖建立看到所有在華埠國際區建立的終身友誼，這就是我最佳的終極回報。」在此感謝所有的回憶！