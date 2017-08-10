市中心建萬豪酒店與會展中心雙輝映 中資投入塔科瑪市創造蓬勃生機

（本報訊）塔科瑪市瑪麗蓮．史翠蘭市長（圖左四）日前出席在該市會議中心旁的萬豪酒店動土儀式時表示，今日塔科瑪市的蓬勃生機已再現眼前。經過市政府團隊們多年辛勞及爭取，塔科瑪市目前成功為投資者創造良好投資條件與回報。塔科瑪市已準備就緒，全面協助投資者達成目標，共同建立雙贏局面。

負責策劃萬豪酒店投資項目的雅爾頓區域中心楊春董事長（圖左三）聲稱，與美國的先進程度相比，中國目前還是發展中國家，故此在美國投資，吸取經驗與學習，日後這份經驗也可以傳回中國，強化加速中國國際經貿發展步伐，此舉將有利與美國地區的發展與銜接。他與團隊選擇了塔科瑪，塔科瑪也選擇了他。忚對塔科瑪的發展前景充滿信心。

自從中華人民共和國習近平主席在二O一五年到訪塔科瑪市後，這個位於西雅圖南邊的華州第三大城市頓時變得亮麗璀燦，市中心原來寂靜的地段及在塔科瑪協和公園的RustonWay一帶都興旺起來。據塔科瑪會展中心中國貿易與投資部高級顧問麥克．福樂（圖左一）表示，塔科瑪目前三大主要投資發展計劃中，萬豪酒店是重點之一。由於位於市中心，佔盡地利優勢，與毗鄰的會展中心將會是互惠互利的商業夥伴。目前塔科瑪市還未有多層大型旅館。預計在二Ｏ一九年落成樓高二十多層的萬豪酒店將為前來塔科瑪市進行商務及旅遊觀光活動的客人提供無限的方便。

據Redfin房地產公司資料顯示，塔科瑪市已成為全美第五大熱門市場之一。在今年六月份時塔科瑪市百分之五十二成交的房屋其價格都超出原售價。很多西雅圖人都有南移的意圖，因為西雅圖市的房產已超越一般人的負擔能力。當日出席萬豪酒店動工儀式的一位來自塔科瑪會展中心對面Union Bank的員工表示她很有同感，因為自己是剛由西雅圖搬來塔科瑪定居，並買了房屋及轉到該市的銀行工作，她選擇塔科瑪是這裡有更好的發展空間與潛質。雅爾頓區域中心的萬豪酒店項目將能為塔科瑪帶來逾一千六百多個就業機會，並會引入逾一百個投資移民家庭，在塔科瑪安居樂業。有關雅爾頓區域中心的投資項目詳情，請瀏覽www.yareton.com（相關圖片，請參閱：塔科瑪會展中心萬豪酒店開工儀式）。