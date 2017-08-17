方威武任金郡首席運營官 Fred Kiga接任幕僚長

（本報訊）日前，郡長康斯坦丁（Dow Constantine） 宣佈任命華裔市長辦公室幕僚長方威武（Mike Fong）為金郡首席運營官（Chief Operating Officer），主要負責各部門間的管理及協調。

方威武出生在斯波坎（Spokane），1999 年獲得華大政治學學士學位。在任命了這一新的人民公僕後，康斯坦丁在與社區的聯繫方面更進一步，他表示：「方威武是我們團隊一個重要補充力量。他將與各部門進行合作，創造一個兼容、公平、繁榮的社區，以滿足我的日常議程。從交通到公共健康，再到住房，方威武可以幫助我們提前完成目標，十分有效高速地將服務傳遞給民眾，並持續創新以迎合迅速改變區域的需求。」

方威武在接受任命後表示：「我十分感謝康斯坦丁郡長讓我加入到他的管理層中，為金郡民眾服務。我十分期待與內閣合作，為民眾高效率地提供多方面服務。提前完成郡長議程，並盡可能最佳滿足我郡居民的緊急需求。」

在方威武被委任新職位後， 西雅圖市長墨瑞（Ed Murray）同日宣佈任命Fred Kiga接替方威武，擔任辦公室幕僚長一職。方威武將於9月1日離開現有職位，Kiga在5日正式接任，他的年薪為$181,301。

墨瑞表示：「上至州府，下至個人，Kiga服務我們的社區已有20年經驗。他的加入，對我們的隊伍是一個奇妙的補充。」墨瑞認為方威武的調任令市府失去了一項堅定的領導力量和智慧，但同時表達了對方威武的感謝，並希望他在未來的職位上獲得更好的發展。

Fred Kiga在駱家輝擔任華州州長時，出任州長辦公室幕僚長。在亞馬遜（Amazon）、波音（Boeing）、 Russell Investments 及Vigor Industrial 等公司曾擔任高級職務，並在大西雅圖地區及阿爾科拉（Arcora）擔任過基督教青年會（YMCA）董事會成員。他對於出任新職位表示：「加入墨瑞市長的團隊我十分激動，因為我們今年曾一起為本市的一些議案做出最終衝刺和努力。」