加國房產稅前車可鑑怕觸怒亞裔 金郡反對向海外買家徵稅

（本報訊）為了令西雅圖的地產市場降溫，西雅圖的市議員與市長候選人穆恩及市議會議員賀爾寶建議，要求市府向海外買家打主意多收稅金，她們有意採用加拿大溫哥華去年七月推出向海外買家及空置單位額外徵稅的方式，但卻接二連三被西雅圖市檢察官及金郡評稅官視為不合法及會引起歧視。當提議傳出時，馬上惹起部份本地專責中國客的地產經紀、中國投資者及華裔房主們很大的迴響，他們認為利用加稅解決房價過熱是不明智的及會損害西雅圖的繁榮發展。

以服務本地華人社區的福利機構仁人服務社行政主任黃顏秀表示，她相信有錢的投資者湧入本地地產市場而引起的憂慮及房價上升是有真實的。不過黃顏秀更關注在目前的政治氣候，強調中國買家會否令本地人誤會他們的住房都被中國人搶走了。黃顏秀希望政府官員的關注重點應放在投資購買方面是不要光是針對某一群海外買家；政府應該也要向海外買家灌輸知識，讓他們知道購買房產時會對本地人造成的衝激，因為購房置業一直都被視為是美國夢。

金郡評稅官威爾遜強烈評擊這屆市長候選人穆恩及市議會議員賀爾寶加稅建議，認為是誣蔑了中國人及勾起二百多年前排華歲月的回憶。他補充說西雅圖出現興旺的豪宅市場並不是引起可支付房屋不足危機的導火線。這祗是很簡單的供求與價格關係。在今年六月當賀爾寶議員向威爾遜評稅官致函時，她引用西雅圖時報報導有關海外買家利用購買房產洗黑錢情況，文中更特別提到中國客。目前在西雅圖很多購置豪宅的客人都用有限公司作為產權持有人，賀爾寶議員要求金郡評稅部們最低限度要那些購房的有限公司公開購房客的名字，並要求將資料放在公眾記錄上。威爾遜評稅官回應表示，他不會置疑賀爾寶議員的提議有族裔意識，但按她的建議方式將會令購房客戶資料層次化，這是很容易掉進族裔分化危機。威爾遜請市民不要讓海外買家這話題轉移了大家的注意力。他未見向非本地居民出售產業是與地產價格有明顯影響。

縱使市議員賀爾寶強調她的建議不是針對中國客，但不容否認目前在金郡內很多成交都是來自中國資金。中國資金大約佔了本地海外買家市場的百分之五十五。自從加拿大溫哥華在去年七月對海外買家及長期空置物業額外徵收百分之十五稅金後，專門向中國客戶提供海外產業資料的「居外」網站發現，中國買房客或房地產投資者的目標都轉來西雅圖，到此買房的中國客上升一倍，反觀到溫哥華的則減掉一半。以往這些客人的優先選擇都是集中在洛杉磯，紐約及三藩市。根據全國地產經紀協會資料顯示，二Ｏ一六年中國客在全美投資房產金額共二百七十億美元，華州佔了百分之六，接近十六億元，其中部份是現金交易。