市長終選序幕拉開 兩名候選人政見一覽

（本報訊）日前，兩名市長候選人杜爾肯（Jenny Durkan）和穆恩（Cary Moon）就她們對無家可歸者，可負擔房屋，治安及其他相關問題發表意見。儘管兩位候選人一致認為，西市需要更進一步解決無家可歸者的問題，但他們在舉辦重大體育賽事、治安和存在爭議性的西雅圖房車條例 （Seattle’s RV ordinance） 方面存在著分歧。西雅圖的房車條例為最近一項具爭議的提案，該提案允許居住在房車裡的人免受停車法律的限制。兩位候選人都同意非法無家可歸者的營地是一個問題，但他們對這項提議的支持有所不同。穆恩對這個提案表示支持，她認為在沒有犯法的前提下，就應該容許他們居住在汽車，讓他們有一個容身之所。而杜爾肯並不認為這是一個長遠之計，她認為任由那些人無了期地任意停泊，並不是一個正確的決定。

現任市長墨瑞曾提出了一項解決無家可歸者危機的新計劃，「彌合差距」（Bridging the Gap）和「回家之路」（Pathways Home）；然而，穆恩認為這兩個計劃並沒有考慮到問題的重點；她認為無家可歸者數量的增加是因為西市的房屋可負擔性過低，她指出在清理營地前，須先為他們找到容身之所。杜爾肯則認為清理營地是當務之急，並為無家可歸者安置到合法居所。

在警務重組方面，前聯邦檢察官杜爾肯說，改革需要對公眾和警察都有效。而穆恩則希望能看到更多社區參與警務重組的過程。

曾經為高中籃球隊隊員及教練的杜爾肯希望全名星賽和超音速隊（Sonics）能回歸西雅圖，而穆恩對此表示冷淡，認為引入此類活動須嚴謹，畢竟花費不少。