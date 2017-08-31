西市引領全國房價 持續十個月上漲

（本報訊） 西雅圖地區的房地產市場日漸升溫，房屋售價升幅遠超其他城市，已連續第10個月高居全國第一。

日前，Case shiller公佈的月度房價指數，報告顯至6月西雅圖典型的單戶住宅成本較上年同期飆升13.4％;而波特蘭（Portland）增長為8.2％，位居第二。

今年到目前為止，西雅圖房屋售價升幅每過一個月就變得越來越大。整個市場都受到了影響，不管是從簡易屋到豪宅，或歷史上更便宜的社區到高層次的社區。

上一次價格在本地快速上漲是2006年的泡沫時期，當時的價格在一年內飆升了近20％，然後在經濟衰退期間回落。

自從三年前舊金山市場爆發以來，這個國家基本上沒有一個城市的房價會飆升。

這裡的物價再次上漲的速度是全國平均水平的兩倍多，全國各地的家庭成本增加了5.8％。

自五年前觸底以來，房價已經飆升了78％，比過去10年的泡沫高了19％。

西雅圖的典型住宅現在售價近75萬美元，而東邊的售價則為86萬美元。

相較於一個月前，西雅圖地區的房價上漲了1.4％，是美國第二高的城市，僅次於底特律（Detroit），但這已是西雅圖今年至今最小的房價月度漲幅。

近日，華盛頓大學Runstad房地產研究中發佈的一份季度報告顯示，華州範圍內的中位數房價達到了創新紀錄的337,700美元。