迎接美洲中國工程師學會一百週年

美洲中國工程師學會西雅圖分會定於九月九日於Bellevue Westin Hotel舉辦年會，並慶祝美洲中國工程師學會一百週年。為增進一般人對中工會的了解，西華報囑筆者作一簡介，其中大部份的資訊皆出自美洲中國工程師資訊網。

美洲中國工程師學會（Chinese Institute Of Engineers-USA），簡稱美洲中工會。CIE-USA於1917年12月25日創立於紐約，領導人包括著名鐵路工程師詹天佑等人。目前美洲中工會擁有七個分會：紐約、舊金山、洛杉磯、西雅圖、達拉斯、新墨西哥及環保學會。

中工會自成立以來以「改善人類生活」為任務，其研究範圍和貢獻涵蓋環境、土木、電機、電腦、信息科技、機械、化學、生物醫學以及再生能源。

據資料顯示中工會在美國成立總部後曾一度回到中國大陸，後來因為國共內戰，一些人去了台灣，並自台灣來到美國。中工會於1953年在紐約復會，另外台灣的會員也組成「中工會台灣CIE-ROC」。有台灣「科技教父」之稱的李國鼎，也曾擔任過該會的理事長。他與當時的行政院院長孫運睿，帶領中工會協助台灣走向工業化和「十大建設」。

那麼，美洲中國工程師學會多年來做了些什麼？在美國國內中工會每年舉辦一次《傑出亞裔工程師獎》來表揚傑出的美籍亞裔工程師的成就與貢獻。參與會議的人士是來自美國各大公司高級工程師和政界名流。

在促進兩岸科技發展和創新方面，中工會有莫大的貢獻。自1966年起，每兩年在台灣召開一次《近代工程技術討論會》。由中工會選拔有關專家去台灣開會，通過研討方式，專家們對產業發展的方向及科技創新，給予資訊並提出解決方案。中工會對台灣新竹科技園區的發展，以及產業轉型有相當大的影響。

1992年中工會與中國外專局簽署合作協議，決定自1993年起雙方每兩年在中國舉辦一次工程技術研討會，旨在促進中美兩國工程技術人員交流和解決中方企業技術難題。

最後，來談一談西雅圖中國工程師學會，該會成立於1962年，當時大部份的會員來自台灣，他們的配偶多半也是，很多會員是在波音公司工作。早期中工會每年舉辦一些小型工程討論會，另外還辦一些聯誼活動。如聖誕舞會、野餐和球類比賽等。

西雅圖中國工程師學會於1988年加入美洲中國工程師學會，成為該會七個支柱之一，聲譽極佳。