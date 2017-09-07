去年夏末，歐洲的很多旅遊目的地都發生了一些不同尋常的事——當地人反對遊客湧入的呼聲愈來愈高。例如，在8月下旬，西班牙馬洛卡的一些建築上就標有當地人充滿憤怒和惡意的言語：「遊客，回家」；「遊客，你們與恐怖份子無異」。 對於到訪歐洲的遊客為何會不可控地湧入，旅遊專家確定了兩個主要原因。第一，在最近幾個月，以往很多遊客首選的歐洲度假勝地，如土耳其、埃及和突尼西亞等都遭受了恐怖襲擊，歐洲還沒有準備好如何應對這些改變旅遊計劃的遊客湧入其他目的地旅遊。 文化、生活與商業該怎麼平衡，即使是歷史悠久的歐洲也還在摸索中。但對歐洲這些動輒數百年歷史的古老城市來說，每年數千萬的觀光人潮帶來的龐大收益與就業機會，是城市主要經濟來源，怎麼也不可能捨棄，這種情況下，半開放成為許多城市的解答。以下是遊客對當地造成的現象：

● 政府干涉——很多地方政府非常反感現在愈來愈受遊客歡迎的預訂網站Airbnb。因為通常情況下，旅行目的地接待遊客的數量不會超過當地酒店床位的數量，但Airbnb的出現增加了當地可提供給遊客的房間數量，並使這一數字變得巨大不可測。因此，一些當地政府就出台了相應的政策來控制事態的發展，以柏林為例，從今年5月1日起，柏林便禁止居民通過Airbnb將他們的公寓出租給遊客，違反此規定的居民將面臨10萬歐元的高額罰款。

● 生態危害——遊客的到來加速了旅遊目的地水資源、燃料、食物和森林的損耗。例如，在諸如賽普勒斯這樣的國家，修建並維護一座高爾夫球場需要付出高昂代價。這些度假勝地每年需要1,500公斤的化學肥料、殺蟲劑和除草劑，高爾夫球場對水的消耗更是極高——相當於6萬村民所消耗的水的總量，更別提那些污染、排放、噪音、廢料對生態的破壞了。

● 稅收流失—— 在經濟方面，大眾旅遊極有可能造成稅收流失。特別是在發展中國家就更為常見。在發展中國家，遊客所花費的資金中70%會最終流入國際公司的口袋裡，包括航空公司、酒店、飲料和食品的進口商等，當地的企業收益並不豐厚。

基礎設施方面為了發展旅遊業，地方當局通常需要為機場、公路的建設撥出資金，從而忽視了其他更重要的領域和問題。且大量遊客的湧入還會造成當地物價飆升，但當地居民的收入卻不會相應提高。

過度依賴旅遊業會為當地發展帶來重大隱患。例如，一旦發生自然災害或旅遊結構發生變化時，旅遊目的地的當地經濟將面臨毀滅性的災難，而大量以旅遊為業的人也將失去飯碗。

在社會文化領域，旅遊業可能會導致地域特色和地方價值觀的變化或缺失。隨著旅遊業的發展，當地居民開始從各個方面迎合遊客，從而在某種程度上抑制了自己的文化價值的發展。

由於遊客的大量湧入同時也增加了文化衝突的風險。當地人通常對遊客持有負面情緒，此外，當遊客不尊重當地的風俗習慣時，也會出現衝突，在以下幾個國家就有文化與旅遊相衝突的事件：

● 義大利

全球速食連鎖龍頭麥當勞想在義大利佛羅倫斯古城區心臟、著名的地標聖母百花主教堂（Cattedrale di Santa Maria del Fiore）廣場設立分店，遭到當地政府以保護古蹟和飲食傳統為名拒絕。但日前仍抵不過阻擋而開始營業了。同樣是義大利，數百名威尼斯市民日前也上街示威，對大量觀光客湧入威尼斯這顆「義大利亞得里亞海明珠」（Italy’s Adriatic jewel）帶來的生活影響表達不滿。每年湧入2,000萬遊客，讓當地居民不勝其擾，紛紛搬離，成了只有觀光產業的「水上迪士尼」，藝術家曾辦了一場喪禮，諷刺遊客殺死了威尼斯。

● 比利時

以2014年底進駐比利時中世紀古城布魯日（Brugge）的麥當勞為例。麥當勞看中位於廣場附近商業街一棟1527年興建的歷史建築，在外觀不變動，將紅底黃字的鮮豔招牌改成較為低調的綠底黃字，也不大張旗鼓， 才取得當局許可。

但布魯日市政府的限制還不只是外觀、招牌。有「北方威尼斯」之稱的布魯日，歷史中心早已因為保存良好，被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為世界遺產。當地政府便以「有礙市容觀瞻」為由，拒絕麥當勞外賣執照，也不准民眾在街頭公開吃麥當勞。儘管麥當勞多次上訴，認為滿街都是拿著著名的比利時鬆餅、薯條邊走邊吃的觀光客， 限制麥當勞外賣是對外商的歧視，但至今仍未獲得外賣許可。

● 荷蘭

阿姆斯特丹是另一個當地居民因為無法忍受大量觀光客湧入帶來的吵雜，要求市政府處理的觀光大城。阿姆斯特丹是海外遊客進入歐洲的主要門戶之一，加上可合法吸食大麻，讓這裡成為年輕人的天堂，夜夜笙歌、飲酒作樂，當地居民則夜不成眠，痛苦不已。

由於預估觀光人口將在2030年成長兩倍，要求當地政府想想辦法的聲音已經大到無法忽視。阿姆斯特丹市政府因此決定部份景點門票將要求上網預購，以減少排隊人潮，同時減少遊船行駛次數，禁止啤酒自行車進入市中心等。

另方面，當地政府也開始在主要觀光街道試播輕音樂， 希望能讓吵雜的觀光客安靜些，還給當地居民原有的生活寧靜。