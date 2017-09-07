您是否幸運？在回答前請深思熟慮

靜雯博客

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一名女士贏得了$7.58億美元的樂透獎，這是美國歷史上最大金額的一張彩票。一些輸家會想知道自己是否有朝一日也能如此幸運！

如果你認為幸運就在金錢和輸贏之間，你就失去了對幸運的領悟。大多數人像我一樣，沒有也永遠不可能會贏得彩票，其實我們是很幸運的，很多人並不知道這一點。一位瑞士精神科醫生Carl Jung稱，這種幸運是「無知的運氣——ignorance luck」。

去年， 我目睹了在南King街發生的一次意外事故，那天的受害者可能是我。那個拿著一個助步車（walker）的真正的受害者， 就在馬路的另一邊，她和我同時間正從相反的方向走過馬路。當她步行穿街時，一輛車子急馳而過撞到她，我突然放慢腳步，眼睛沒由地看著她，這幾秒鐘的延遲使我沒被車子輾過。受害者立即疼痛大哭，但沒有重大的身體傷害。我們都很幸運，如果她沒有用助步車，這輛衝撞而來的車子會對她的腿骨造成嚴重傷害。

你是經常在教堂和寺廟裡祈禱的人之一，要求上帝幫助你致富，包括工作、晉升、商業交易或者股票交易，那麼你和那些祈禱贏得樂透的人有著相似的心態：嘗試祈求提高財務上的福利。

為什麼不感謝上天給的其它幫助，而不是只建在經濟上的需求，如：一個新的寶寶、健康和幸福？停止比較自己與彩票大獎獲獎者，或是贏得飛往亞洲機票的朋友、或是通過抽獎獲得一整筆現金或獲電視機大獎的人。

我曾經說我阿姨很幸運，因為她打麻將通常是贏家。她是真的幸運嗎？打麻將需長時間的坐著，雙腿會變得愈來愈弱而影響身體健康，這會是好處嗎？

我們都把生命中的幸運視為理所當然，不是嗎？現在是我們反思運氣的真正本質——你生活中不可思議的祝福。

怎麼去認識好運

適時是運氣的關鍵因素。拿我最近的歐洲假期來說，我們事先並不知道這段期間西雅圖會遭受創紀錄的高溫；我們之前也不知道這段時間，居然是訪問英國議會、白金漢宮和大笨鐘的適時最佳時刻。

丈夫和我因為太忙，在離開西雅圖之前沒有做好足夠的旅行規劃，我為10月21日英文版Asian Weekly及10月6日西華報的35週年晚宴活動，作活動前緊鑼密鼓的準備工作。

一旦我們渡假回到西雅圖，英國就宣佈大笨鐘將被關閉4年進行修理。我們有多幸運，當我們住在河的另一邊聽到大笨鐘鐘聲響起了好幾次，我們甚至為酒店選擇了正確的位置，感到真是異乎尋常的適時幸運！

在我們到達之前，天氣預報雨將會襲擊我們的目的地——倫敦、挪威和德國的漢堡。我們無法對抗自然，況且我們的旅程是在好幾個月前預定的。

讓我們喜出望外的是，在我們17天的旅程中，只有兩天下雨。我們早晨出門前下了雨，當我們在餐廳用晚餐時有一陣雷雨，但當我們用完晚餐時，雨就停了。雨的來去，彷彿就像我們手中揮舞著的一根魔杖般，叫雨消失遠去。兼備的天時地利人和，與我們旅行的有利條件竟然是一致的，這就是個幸運。

還有一個意想不到的故事。在倫敦，我幾乎是扒手的受害者。當我們在擁擠的泰晤士河上散步時，一個年輕的女孩手伸進我沒有拉上拉鍊的背包，幸運的是，丈夫及時捉住了她。

在這麼快速短暫的時間裡，她是無法竊取任何東西的，因為我的兩個錢包裡的信用卡和身份証，被壓在一個記事本和書的底下。通常我在打包行李的最後一刻，會扔下這兩樣東西，但這次出門我卻帶著，我猜這就是個幸運。當然，錢和丟失的物品可以被替換，但是任何人碰到這樣的情節，可能會破壞美好的假期，因為負面情緒會壓倒渡假的快樂。

作者、活動家和臉書首席營運長Sheryl Sandberg表示：「快樂來自每天小小的歡樂時光。」我要指出的是，觀察你的生活，並仔細觀察周遭的人以豐富你的觀點。即使是觀察微不足道的東西，也可以增強你一天生活的富裕，讓你臉露微笑而心懷感激。選擇體驗生活的快樂，如果能承認生活對你而言是美好的，即使在面對逆境時，也能幸福地視為這是一個非凡的禮物。

幸運能增長嗎？

幸運的定義是指準備遇到良機。經過35年熱忱和激情的出版西華報後，我正在等待機會。命運一再干擾，然而運氣也不停地出現，讓我還有機會敞開大門為大家服務並回饋。

在過去的兩年中，有趣的場合發生了，但有些原本是不應該發生的。當事情發生時卻給我帶來了不應有的好處，而遇到的一些人是我永遠不會想象會遇到的。在最不尋常的情況下，運氣以不同的厚薄、大小、痛苦、快樂造訪發現了我。

例如，在8月31日我贏得了2017年西雅圖市長藝術獎—— 文化大使獎（2017 Mayor’s Arts Awards-Cultural Ambassador Award），擊敗大名鼎鼎的西雅圖交響樂團大師Marestro Ludovic Morlot脫穎而出，他的貢獻比我強上好幾倍，他的名字是全球知名的。我不是個重量級人物，只是一家小型媒體公司的出版商，我既不是藝術家，也不是寫藝術的，但我是Morlot的粉絲。

我很確定我不會是鸁家，也沒有準備上台領獎的演講詞。我只告訴很少的幾個人我被提名，要求他們不要帶花。你可以理解當陸榮昌亞洲博物館副館長Cassie Chin，和西雅圖藝術委員會成員宣佈我的名字獲勝時，我是如何的感到震驚。

運氣讓別人看我的獲獎資格有所不同。一位支持者說：「你35年一直在出版西華報。」我們35年的歷史給評審人員留著印象的深刻。

西雅圖中心頒獎儀式的來賓Kwan Wong說：「印刷字是最悠久的書法形式。」

我如何規劃我的運氣？是的，任何人都可以。我不聰明，但我的團隊和我，是通過非常努力的工作贏得了我們的成就。我沒有一個長遠的計劃，但我有一個目標。對我們來說，這35年是連續一週又一週的工作。我們竭盡所能，為大家帶來最好的故事、報導社區發展的現狀。

沒有人包括我自己，可以預測我會在新聞業中呆多久，那是我的特別的運氣。

祝各位在生命中獲得有意義的幸運——許多甜蜜的小小祝福和神奇的時刻，即使是在難以忍受的困難時期。