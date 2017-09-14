華州軍民各界支援佛州 好世界酒樓週日籌款賑災

（本報訊）正當佛羅里達州被颶風艾爾瑪折騰之際，華州各界與全美各地都向佛州伸出援手。華州特種部隊第一隊救援隊伍（見最下圖）已趕往現場，展開一連串拯救工作。本地華裔人士除了個別透過不同慈善團體捐款與物資到佛州外，位於艾德蒙市的好世界酒樓（T&T Seafood Restaurant 22511 WA-99 #103, Edmonds, WA 98026。電話：(425) 776-3832）更發起在本星期日九月十七日為災民籌款，在扣除成本後捐出當日營業收入，全數交由紅十字會轉送到佛州災區。

好世界酒樓東主文其雲（見右圖）表示，早在二OO五年當颶風卡崔娜吹襲路易士安那州時，他的餐館也將一日的生意額捐出賑災，當年酒樓為路州籌款逾一萬元。這都是顧客與員工們的大力支持，各盡所能為災民略盡綿力。十二年後再見颶風到來蹂躪美國，先是德州，然後在佛州的災情更見嚴重，故此文師傅與員工再次發揮守望相助精神，希望大家支持週日舉行的賬災活動，幫助佛州災民渡過難關。

目前在佛州災區進行拯救工作的華州救援隊分別有來自華州卑爾斯郡及Fairfax郡的救援隊，他們都是聴命於在華州的聯邦緊急管理中心FEMA，倘若需要增援人手，各郡都會進行適當調配。