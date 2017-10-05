特大槍擊案血洗賭城 西北地區死傷者概況

（本報訊）10 月1 日晚，一名槍手自賭城拉斯維加斯（Las Vegas）的一酒店房間內向戶外音樂節民眾掃射，造成至少59人死亡，527人受傷的巨大慘劇。這是美國歷史上死傷人數最多的槍擊案。

官方指出，此次案件槍手僅有一人，是現年64歲的內華達州本地人斯蒂芬·帕多克（Stephen Paddock），槍手在警方趕到現場前便自盡身亡。當局表示事後在槍手所居住的酒店房間中找到23支槍，在其家中找到19支槍。

在此次槍擊案中，部分傷者及目擊者來自西北地區，來自華州North Bend的Alicia Johnston在音樂會中被槍手擊中背部，當時她與丈夫在一起，丈夫為其進行了緊急傷口止血處理，在接受手術後，目前情況穩定。

來自華州分代爾（Ferndale）的Melinda Brockie案發時同樣與丈夫在一起觀看音樂會，在中彈後被送往醫院治療，目前在ICU接受觀察，家人趕往拉斯維加斯進行探視。子彈橫穿了她的面頰，家人表示Melinda的手術並未如醫生預期中順利。

23歲加拿大公民Jordan McIldoon來自哥倫比亞特區，在此次槍擊案中不幸遇難。他的妻子Angela McIldoon對於突如其來的悲劇表示十分傷痛無助。她對媒體稱自己與丈夫有一個孩子，不知道未來應該如何。

華州男子Jeff Bannerman和妻子Deanna案發時也在演唱會現場，但因躲在露天看台， 並未受傷。他們回憶起當時情況稱那是一起絕對的悲劇，表示一場歡樂的音樂會演變成那樣的結局讓人十分難以想象。Deanna目睹與自己在一起躲避的其他民眾被子彈打中，看到丈夫在悲劇來臨時試圖挽救其他人的生命，覺得這起悲劇令人心碎。

西雅圖居民Matt Bolland、John Thein及他們的妻子同樣是該案目擊者，他們在返回西雅圖後對媒體表示，自己當時就站在人群當中，周圍到處都是子彈。他們事後仍有餘悸，在悼念死者的同時感恩自己的倖存。另一名31歲的西雅圖女子Carrie Parsons在事發後確認遇難。

35歲的阿拉斯加漁民Adrian Murfitt在案件中遇難，他的家人表示Adrian剛剛在上一個打魚季中大獲豐收，沒想到卻在忙碌過後的休閒中喪生，全家人深感痛心。

阿拉斯加的52歲地產中介Mike Vansickle身中3槍，經手術取出子彈後恢復情況良好，預計將無生命危險。

對於死傷如此慘重的槍擊事件，西雅圖市長候選人杜爾肯（Jenny Durkan）在悼念死者的同時表達了對聯邦政府管理不力的不滿，並稱若聯邦政府無法採取得力措施，華州和西雅圖兩府則應該攜手合作，制定更加嚴格的法律規定，防止類似悲劇再度發生。另一位市長候選人穆恩（Cary Moon）觀點也十分類似，稱市府不能再容忍槍支氾濫行為，不允許這類事件出現在西雅圖。

（拉斯維加斯槍擊案詳細報道請參見：拉斯維加斯特大槍擊案 史上死傷最慘重）