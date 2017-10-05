35週年報慶特刊：西華報35年來對社區的重要貢獻

●1982年11月舉辦第一個社區性的活動——《華埠經濟開發展覽會》20多個攤位參加，450人參觀。

●1983年第一次翻譯中文《西雅圖選舉手冊》。第一次為華人社區參加夏日節慶活動，舉辦現場摸彩節目，禮品由華埠商家提供，開始讓商家參與社區活動。

●1984年第一年發行《在西雅圖發現中國》英文特刊，幫助美國人欣賞中華文化。

●1985年第一年發行《西雅圖中文電話簿》及中譯《華盛頓州駕駛手冊》，幫助促進商業及輔助華人駕駛的需要，同時翻譯其它亞洲語言如日文及韓文。

●1989年第一次舉辦年度的晚宴，本年主題為慶賀萊斯市長當選為西雅圖市長。

●1990年與太平洋科學中心共同舉辦放映電影為健安療養院籌集基金。

●1992年西華報10週年報慶，為健安療養院募集$4萬美金的捐款，由此開創西華報為非盈利社區服務機構籌集善款的傳統，受惠的機構包括預防家庭暴力機構及全美青少年機構等。報慶晚宴同時表揚亞裔女性民選官。

●1993年在四海酒家為《亞太經濟聯盟會》舉辦晚宴，表揚金郡郡長駱家輝。

●從1994年至2015年每年頒發《多樣化創造不同成就》的獎學金，以鼓勵社區各族裔學生在各個領域內的成就。

●1995年通過百老匯舞台劇《西貢小姐》慈善演出， 共募得$55,000作為成立西華報基金會的資金，基金會主要服務對象為社區青少年。同年舉辦第一屆《青少年領袖夏令營》並舉辦《傑出多元化青少年》頒獎。組織華人龍舟隊參加Seward Park的龍舟比賽。

●1996年支持亞裔競選政務官並為其游說並在湖南海景大酒樓舉辦慶功宴，慶祝駱家輝當選華州州長。

●1997年開始舉辦第一屆《亞裔先鋒獎》頒獎晚宴，表揚社區優秀亞裔先鋒人士，當年表揚的包括周雪清、駱家輝、Aki Kurose、BobSantos、Ben Woo、Abe Go、Gene Matsusaka、Betty Ragudos和Gordon Hirabayashi等人士。

●1999年在西北亞裔劇院舉辦慈善演出舞台劇《西城故事》，募得$8,500美元捐贈聯合金。在龍門酒家表揚華人藝術家及作家。

●2001年在亞洲資源中心舉辦典禮表揚《亞裔女性運動員》。西華報基金會捐贈$10,000美元給《世貿大廈基金會——Twin Towers Fund》。

●2002年由西華報基金會舉辦的《青少年領袖夏令營》結業生演出募得$13,000元，捐助華埠國際區急救中心、亞洲顧問轉介服務中心、難民婦女聯盟、西華園、陸榮昌博物館及西北亞裔劇院等。10月份舉辦20週年報慶，晚宴共募得$13,000美元捐助社區多個慈善中心。

●2004年10月在表爾威的Meydenbauer Center為即將卸任的州長駱家輝舉辦謝恩晚宴。總籌集捐款捐贈華大和西華大學生以及領養兒童，並在華大公共事務學院設立《駱家輝獎學金》。

●2005年捐贈100多個罐頭食品給Northwest Harvest的濟食站，募集$11,300元捐贈美國南方灣區海岸地帶的颶風受害市民。

●2006年在中國國家主席胡錦濤夫婦及代表們訪華州時，代表社區為到訪華州的殘障華人藝術家們舉辦晚宴。

●2009年就任新職美國商務部長的駱家輝，由於在白宮舉行的官方就職儀式及在商務部舉行的慶祝會參加者名額有限，很多在西岸華盛頓州的駱家輝好友及本地官員，社團僑領們都未能親自向他道賀。因此西華報在華埠康樂酒家為社區舉行了一場《慶祝駱家輝出任美國商務部長社區晚宴》全場滿座，逾460名貴客進場排隊與駱家輝部長握手道賀拍照或要求簽名。

●2010年西華報基金會在中國海景大酒樓主辦《亞裔醫療工作先鋒表彰》晚宴，代表社區向新任華大代校長王斐麗致敬。

●2012年西華報基金會主辦《亞裔社區傑出貢獻者頒獎晚宴》，分別向出席的晚宴特別嘉賓英斯利州長及司法總長Ferguson，代表社區送上本地日裔藝術家的剪紙畫作為留念。

●2013年舉辦感謝《副州長及其夫人晚宴》，副州長歐文將晚會為亞洲資源諮詢轉介中心（ACRS）食物銀行所籌得的$7,200美元支票，轉交該中心行政主任Diane Narasaki。

●2014年於10月18日西華報於中國海景大酒樓舉辦《亞裔楷模慶祝晚會》，表彰打破玻璃天花板障礙的9位亞裔楷模。並配合參加7月25日至27日連續三天的表爾威藝術節。

●2016年12月2日在康樂酒家舉行《亞裔社區傑出貢獻者》頒獎晚宴，活動中表揚8位領導者奉獻出自己的生命為他人服務的精神。晚宴中特別表揚兩位終身成就獎：前美國駐華大使、前聯邦商務部長及前華州州長的駱家輝，及擔任華州Representative Commissioner 的Hon. Sharon Tomiko Santos。