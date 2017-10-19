中國迎來最大的海歸潮

中國全球化智庫（CCG）發佈的「2017中國海歸就業創業調查報告」顯示，中國出現最大規模留學人才「歸國潮」。自1978年到2016年底，中國各類出國留學人員累計達458萬6,600人，其中265萬1,100人在完成學業後選擇回國發展，佔已完成學業群體比率逾八成。不過調查也顯示，自然科學專業歸國人數最少。 目前中國「國家重點項目帶頭人超過7成是海歸，也就是說在中科院和中國工程院兩院院士中超半數是海歸。

海龜為何回國

報告指出，中國海歸群體對留學效益價值持肯定態度，半數以上海歸認為5年內可收回留學經濟成本，海歸融入國內生活工作狀態明顯好轉；IT/通信/電子/互聯網行業超越金融業成為海歸就業人數最多的行業，在私營/民營企業就業的比率愈來愈高；海歸創業偏好創新技術和現代服務業，二線特色城市成為海歸創業新的發力點。

海歸就業的挑戰

中國留學人數愈來愈多，海歸就業已不如過去的優勢。畢業於倫敦政治經濟學院的小張表示，他在上海一家會計師事務所面試時發現，有將近一半的學生都有海外留學經歷。用人單位首先會看在海外就讀的學校，招聘者對名校的學生還是很認同的。其次，用人單位會看海歸在筆試和面試中的表現，有的海歸體現出了更創新開放的思路，更好的英語水平等海歸應有的優勢，有的海歸則從表現上看不出他留過學。

用人單位對綜合素質的考察就是看留學者有沒有在國外把有限的時間最大限度地利用起來。面試時，還是看重個人能力，以及他們所學專業是否符合公司的發展需要。僅在國外有短暫留學經歷的海歸，對中國現狀缺乏了解，也缺乏相關工作經驗，在就業中則不會被用人單位看好。

海歸市價值多少？

報告顯示，海歸者在國外獲得最高學位的主修科目中，商科以47.3%居首位，佔比近半數；應用科學居第二位（16.2%）；自然科學佔比最低為7.4%。

調查還顯示「海歸」人員中，44.8%的人稅後月收入在人民幣6,000元（合900美元）以下，近七成海歸認為月工資遠低於自身期望。相較於實際工作收入與個人期望收入，認為高於期望的海歸僅為1%，三成海歸認為基本符合期望工資。

許多海歸回國後選擇了創業，其中看好中國國內發展潛力（56.6%）是海歸回國創業的主因之一。從初始創業時間上分析，76.4%的海歸從2015年至今開始創業。