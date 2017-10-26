亞馬遜HQ2項目獲238份標書 小石城藉華盛頓郵報宣佈退出競標

（本報訊）日前，亞馬遜（Amazon）宣佈在本月19日HQ2項目競標截止日期到來之前，公司方面總共收到238份標書。

在美國本土50個州內，僅有北達科他（North Dakota）、南達科他（South Dakota）、懷俄明（Wyoming）、蒙大拿（Montana）、佛蒙特（Vermont）、阿肯色（Arkansas）及夏威夷（Hawaii）7個州未投標。加拿大境內則只有薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）、育空地區（Yukon Territory）及新布倫瑞克省（New Brunswick）三地未參與競標。

從整體上看，這238份標書分別來自54個州、省、地區及領地（包括波多黎各）。亞馬遜方面表示將在明年宣佈最終競標結果。

雖然亞馬遜第二總部競標激烈，形勢一片大好，但也有一些組織發出反對聲音。

近日，阿肯色州小石城（Little Rock）登全版報紙廣告，宣佈將不參與投標的決定。諷刺的是，這份報紙是亞馬遜CEO貝佐斯（Bezos）名下的華盛頓郵報（Washington Post）。

這則廣告讀起來就如一封分手信，稱亞馬遜「聰明、性感、且驚人地富有」，小石城本身也在迅速發展中，他們「有很多理由在一起，且十分登對」。然而「在思考過未來之後，我們認識到，我們之間也許永遠都不可能」。廣告中悉數列舉了亞馬遜HQ2項目所需要的條件，小石城表示可以滿足這些需求，但「不能為你做出這樣的犧牲」，並稱「如果出現其他擴張機會」，我們知道「不是越大越好」，你也願意選擇我們，「給我們打個電話就好」。在廣告最後，小石城送出對亞馬遜的美好祝福「我們希望你在全世界都獲得成功——愛你的，小石城」。

此外，本月23日，小石城地區商會還利用小型飛機載橫幅穿過西雅圖市中心，橫幅上寫著「嗨，亞馬遜，不是你，是我們」的字樣，高調反對HQ2入駐。