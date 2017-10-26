財稅事務解說：如何尋找資金來源（上）

龍誠會計師事務所有20餘年的會計稅務經驗，專長於餐飲、超市和其他小型企業，為華盛頓州、俄勒岡州和加州的餐飲業提供一站式的全面服務。龍陳丹英會計師擅長於與稅務局交涉，為眾多客戶在政府查賬時化險為夷。

龍誠會計師事務的會計師擁有聯邦CPA&EA 的執照，並有足夠的經驗和知識代表報稅人合法的申報稅表。您可以相信我們的專業，更可以依賴我們對資料的保密程度事務所的宗旨是以最高的質量、最快的速度、最低的價格為您爭取最大的利益。

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俗話說：錢不是萬能的，但沒有錢是萬萬不能的。成功創業和擴張的關鍵之一，就是獲得來源安全且能滿足需要的資金。因為只有積累足夠的資金，才是無後顧之憂地開啟業務的前提。但是，許多新企業家的不難發現，募集足夠的資金可能並不是那麼的容易。 事實上，這可能是一個複雜且令人沮喪的過程。 本篇將重點介紹小企業如何籌集資金，並解釋如何準備貸款計劃。

尋找資金來源

銀行和信用社是最常見的資金來源，如果能夠證明自己的業務建議是健全的，銀行和信用合作社將為您提供貸款。

除以上兩種之外，風險投資公司也為建立及擴張公司提供幫助，以換取股權或部分所有權。

人們常說，小本生意的貸款是最難的，因為銀行通過貸款來盈利，當銀行不確定借錢給小生意能否盈利時，他們通常會拒絕這樣的貸款申請。

所以說，當沒有做好萬全的準備就開始向銀行申請貸款時，這無異於向銀行發出了一個「高危」信號。所以，當想要成功進行貸款時，請務必先做好詳細的計劃和準備。必需明確的知道自己到底需要多少錢？為什麼需要這麼多？以及如何還給銀行？說到底，貸款成功的關鍵就是要能說服貸款方，這是一個不可錯失的好的的風投機會。

怎樣才能說服銀行或信用社獲得貸款？

這時能夠起到決定性作用的就是貸款申請了。一般來講，申請貸款的成功率基於貸款申請的完整度，以及對貸款者的財政需求。要知道，貸款者是想要把錢貸給別人的，只不過他們想要收得回來並且盈利。就目前而言，幫助提高貸款成功機率的唯一途徑就是寫出一封完美的貸款申請。

貸款申請怎麼寫？

好的貸款申請書通常包含下列要素：

● 基本信息：

▶ 企業名稱，主要負責人姓名及其他負責人的社會安全號碼、企業地址。

▶ 貸款目的：貸款確切的用處以及原因。

▶ 所需金額：代稱目標所需的確切貸款數額。

▶ 企業描述：公司歷史

▶ 業務性質：具體說明公司的行業類別及具體情況。

▶ 公司運營時間，員工數量以及公司目前的業務資產。

▶ 公司結構：公司的法定結構。

▶ 管理簡介：對公司負責人或運營者進行一段簡單的介紹：需提供其背景，受教育程度，工作經驗，業務技能，和已獲得的業務成就。

▶ 市場簡介：明確定義公司的產品和市場。確定的競爭對手，並解釋業務在市場上的競爭機制。介紹業務如何滿足客戶的需求。

▶ 財務信息：財務報表，提供近3年的資產負債表和工資報表。如果是剛剛起步，則提供預計資產負債表和損益表。

● 如何得到自己的資產負債表和損益表？

若有自己的會計師的話，會計師應該至少為您準備每年的損益表。損益表是指反映企業在一定會計期的經營成果，及其分配情況的會計報表，是一段時間內公司經營業績的財務記錄，反映了這段時間的銷售收入、銷售成本、經營費用及稅收狀況，報表結果為公司實現的利潤或虧損。表格通過本年度利潤與上一年的利潤比較，幫助監控您的企業這些年來的進展。利潤和費用的百分比可以作為一個基准來控制開支。您可以使用損益表進行稅收籌劃，讓它幫助您減少稅務責任。更重要的是，當申請貸款或信貸額度時，銀行大都會要求提供一份損益表。

除了損益表，會計師一般年終時會送出一份資產負債表給您。資產負債表反映了貴公司的福祉。它顯示你的現金狀況、資產、負債和所有者權益。

總的來說，當準備為公司向銀行貸款時，損益表和資產負債表是必不可少的，同時這兩類表格會幫助您更加清楚的了解公司的開支和利潤，從而幫助將您的公司經營壯大。