紐約曼哈頓發生恐襲 卡車衝擊路人致8死12傷

（本報訊）當地時間10月31日下午，紐約曼哈頓下城發生卡車衝撞行人事件，導致至少8人死亡，12人受傷，嫌犯已被警方逮捕。紐約市長德布拉西奧表示，這是一起恐襲事件。

據報導，事件於31日下午3點30分之後發生，地點位於曼哈頓西邊的西側公路，距離911國家紀念博物館只有幾個街區，周邊還有著名的史岱文森高中。

事發後，大量警力進駐翠貝卡附近的西街與錢伯斯街一帶，案發現場已被封鎖。

據相關新聞報導稱，一輛超速的卡車沿著自行車道路撞擊路人，警方隨後趕到現場後開槍，將司機抓獲。

在撞擊數人後，卡車在翠貝卡大橋下撞上一輛校車後停下。之後司機走下卡車，手上拿著仿真槍，趕到的警方開槍擊中嫌犯腿部後將其逮捕，目前嫌犯已被送到醫院治療。

據悉，嫌犯名叫Sayfullo Saipov，29歲，來自佛州坦帕市，2010年來到美國，在新澤西租下了用以犯案的卡車。

紐約市長德布拉西奧在記者會上表示，這是一起針對無辜民眾的懦弱的恐襲事件，紐約市不會害怕:我們不會被威嚇，將繼續我們的生活。

德布拉西奧證實，目前事件已導致8人死亡，12人受傷。嫌犯已經被捕，並未有同謀。德布拉西奧稱，目前紐約市已沒有切實的威脅，民眾無需焦慮。