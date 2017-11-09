距離十一月二十八日選舉署正式確認西雅圖市長人選的日期雖然還有逾兩週，但西雅圖市出現第二位民選女市長已是事實，選票超前領先的杜爾肯在對手穆恩宣佈敗選並送上祝福後，她的團隊已積極投入，接手市長辦公室工作。

九十一年前西雅圖首位女市長朗德是一位雷厲風行政治手腕硬朗的市長，在今日市政府大樓大堂內的大廳就以她命名留念。緃使杜爾肯還未上任，但肯定她肩負的責任比朗德沉而重。

其實現時市長的是男或女都不再重要，在選舉時這曾為競選增添一些趣味，特別是兩位候選人都是女性，排除了性別之戰。在選舉結果出爐後，大家祗會關注杜爾肯市長如何實踐選舉時的諾言，如何在現實生活中履行她的責任，與市議會及西雅圖市政府各部門有效地為民服務。

西雅圖市的政治與經濟都在迅速變化，市議會的議員接近全部換血，傳統元老派的議員早已退下，新的議員有新的價值觀與理想抱負，但政治與管理城市經驗尚待磨煉，杜爾肯市長要與他們保持溝通、合作與共融，互相接受也是一項嚴峻的考驗。

這些年西雅圖市出現了很多不平衡的社會現像，貧富懸殊越見嚴重，社會矛盾也多；各階層都要求市府满足他們的訴求。杜爾肯要緊貼時代脈博才能真正理解大眾需求，利用有限資源在其任內落實她的競選宣言，為西雅圖前景再次綻放光芒。