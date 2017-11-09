德州槍擊案26人亡20人傷 槍手行兇動機仍是謎

（本報訊）德州薩瑟蘭泉（Sutherland Springs）的第一浸信會教堂5日發生慘案，一名26歲男子闖入教堂大開殺戒，造成26人死亡，20人受傷，兇案線場慘不忍睹，其中還有8名死者來自同一家族。而經過警方的初步調查，目前認為嫌犯犯案動機，不是宗教也不是種族仇恨，而疑似與家庭糾紛有關。

當地時間5日上午11:30分左右，遭到槍手無情掃射，罹難者最小只有1歲半，最年長的77歲，其中還包含牧師14歲的女兒。

這場德州史上最嚴重的槍擊案，血案現場太殘忍連當局都不願描述，而槍手是26歲的白人男性凱利（Devin Kelley），會選在這座教堂犯案疑似只是因為他的岳母，是這裡的教徒。

不過警方表示，兇案發生時，凱利的岳母根本不在教堂內，而是岳母的母親，不幸中槍身亡，而這名槍手，曾在美國空軍服役，2012年因為涉嫌對前妻和小孩施暴，遭軍事法庭判刑12個月，2014年遭到除役。朋友形容嫌犯是個激進的無神論者，不但會攻擊狗，還在社群媒體咒罵上帝和教會。

警方調查後發現，嫌犯身中3槍，其中一槍是自己造成，另外兩槍是被居民開槍擊中，還有另一位目擊者開車追緝兇嫌凱利，隨後凱利開車失控，掉進壕溝，緝兇行動才告一段落。犯案手槍為AR-15半自動步槍，正與拉斯維加斯槍案的手槍相同。

相關媒體引述美國空軍發言人史蒂芬妮克（Ann Stefanek）稱，兇手凱利自2010年於空軍部隊服役，在新墨西哥州（New Mexico）霍洛曼空軍基地（Holloman Air Force Base）負責邏輯準備，後因故遭到除役。空軍發言人事後坦承，他們沒有向FBI通報槍手的犯罪記錄，才讓嫌犯能夠任意買槍，而上月才發生的賭城槍擊案，造成58人死亡，如今短短30多天悲劇又重演，也讓槍枝管制議題，再度浮上檯面。