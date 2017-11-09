惡劣天氣下應注意事項

近兩星期來，西雅圖遭遇三場風暴。這三場風暴駕著跨越太平洋的雨雲帶而來。雨雲帶從東半球的中國一直延伸到西半球的太平洋西北地區。

10/17凌晨第一波暴風雨登陸華州西部，陣風導致上萬用戶面臨斷電。10/18西雅圖氣像局發佈強風預警，陣風最高可達50-55mph/小時。其中Everett與北部地區將著重受到強風影響。同時據《西雅圖時報》日前報導，國家海洋和大氣管理局（NOAA）的預報員預測，太平洋西北地區或將再經歷一次拉尼娜冬天，通常意味著氣溫偏低、降水量比往年偏多。

鑑於惡劣嚴竣的氣象，如豪雨、雷暴、熱帶氣旋或風暴潮等自然現象的威脅，以致有可能出現水浸、山泥傾瀉或其他災害，有可能會造成人命傷亡，令交通及其他公用服務出現混亂。因此民眾應如何未雨繆綢先做好各項準備：