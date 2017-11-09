惡劣天氣下應注意事項

近兩星期來，西雅圖遭遇三場風暴。這三場風暴駕著跨越太平洋的雨雲帶而來。雨雲帶從東半球的中國一直延伸到西半球的太平洋西北地區。
10/17凌晨第一波暴風雨登陸華州西部，陣風導致上萬用戶面臨斷電。10/18西雅圖氣像局發佈強風預警，陣風最高可達50-55mph/小時。其中Everett與北部地區將著重受到強風影響。同時據《西雅圖時報》日前報導，國家海洋和大氣管理局（NOAA）的預報員預測，太平洋西北地區或將再經歷一次拉尼娜冬天，通常意味著氣溫偏低、降水量比往年偏多。
鑑於惡劣嚴竣的氣象，如豪雨、雷暴、熱帶氣旋或風暴潮等自然現象的威脅，以致有可能出現水浸、山泥傾瀉或其他災害，有可能會造成人命傷亡，令交通及其他公用服務出現混亂。因此民眾應如何未雨繆綢先做好各項準備：
事前準備：
- 隨時應留意電台及電視的天氣報告。
- 暴風雨前清理堵塞下水道口的落葉等雜物。
- 制定應急規劃，準備好手電筒、收音機、藥品等應急物品。
- 將手機等充滿電。
- 增加衣物，羽絨服、襪子、手套、帽子和圍巾都應該提前備好。
- 護手霜丶護脣膏一定要按時塗抹，異常寒冷的天氣出門應該戴上面罩和風鏡。
- 飲酒雖然能讓人感覺溫暖，但是出門之前不要喝，因為喝酒會讓身體快速散發熱量、失去溫度，增加凍傷的危險。
- 冰鏟、雪刷、擋風玻璃清洗液、接駁電纜、防凍液、防滑鏈都應該隨車攜帶，以備不時之需。
- 要定期維修供暖系統，保持供暖系統的良好工作狀態。
- 長時間出門不在家的情況下要關閉供水閥門並把水管中的水排空。
- 房屋上以及房屋周圍的積雪、冰層應該及時處理，防止冰凍和行人滑倒。
暴風雨來時應：
- 及時關閉電器，避免引起火災和設備損壞。
- 保護好家中的老人、小孩和寵物。
- 遠離被風刮倒的電線杆和高壓輸電線。
- 使用自備發電機時需注意安全。
- 應留在室內。在室外工作的人，則要躲入建築物內。
- 切勿游泳或進行其他水上運動。離開水面及找尋地方躲避。
- 切勿使用帶有插頭的電器。
- 切勿觸摸天線、水管、鐵絲網等一類金屬裝置。
- 切勿處理以開口容器盛載的易燃物品。
- 駕車人士如駛經高速公路或天橋，應留神強勁陣風吹襲。
在極端的惡劣天氣中，存在很多安全和健康隱患，一些低窪積水的路面，一些高空墜物這些都有可能使我們受到傷害，例如砸傷、摔傷等等，因此我們應以防範為主，盡量避免外出。但如果已經外出要注意什麼呢？
下雪天
- 防滑寧可踩在厚厚的積雪上也要避開浮冰和積水。盡量抬起腳，實在的踩下去，這樣就減少了鞋底和地面的向前摩擦力，會大大降低摔倒的可能性。
- 如遇降雪較大，樹木存在被壓倒的危險，行人應該盡量遠離樹木等高處建築謹防因坍塌被砸傷。
- 由於大雪的出現公共交通壓力驟增，要格外警惕不法份子趁機作案，上車前後還應時刻注意自己財務的安全。
- 由於雪的覆蓋道路上許多陷阱會被遮住，因此，應千萬小心，注意低窪、井蓋、建築材料上的釘子等。
大風天氣
- 走路盡量避開「狹管效應」——不要走在高層樓之間的狹長通道。因為狹長通道會形成「狹管效應」，風力在通道中會加大，從而給行進中的行人帶來一定的危險。
- 要注意不要在廣告牌和老樹下長期逗留——有的廣告牌由於安裝不牢，在強大風力的作用下有可能倒塌；而一些老樹上於已經枯死，根基不牢，也有可能在大風天氣中斷裂，對行人造成危險。
- 外出前做好防護工作——攜帶口罩、紗巾等防塵用品，以免沙塵對眼睛和呼吸道系統造成損傷。
雷雨天氣
-
不宜躲在孤立的樹下，並與樹保持2倍樹高的安全距離。
- 不宜高舉雨傘等帶有金屬的物體。
- 不宜在水面、濕地或水陸交界處高空作業。
- 不宜進行戶外活動及不要在戶外曠野中跑步。
- 不要停留在陽台、窗戶邊，雷雨過程中，不要接觸電源開關和電氣設備。
- 應就近尋找相對乾燥、背風處躲避，切勿冒雨趕路，千萬不要在樹下、電杆下、塔吊下避雨。
- 上下車時，不宜一腳在地、一腳在車，雙腳同時離地或離車是最佳的方法。
- 如果感到頭髮豎起時應立即雙腳合並、下蹲、向前彎曲，雙腳盡量合併，抬起腳跟，雙手抱膝，雙手避免觸地，盡量減小與地面的接觸面。在室內躲雨時，不應依著建築物或構築物牆壁站立，宜保持一定的距離。
- 盡量不接打手機，減少無線電器設備使用，避免災害事故發生。
- 途徑積水街道，切記留意下水井蓋，繞開其前行。
- 而對於冰雹，龍捲風這些極端天氣盡量還是不要出門為好。
- 如果受傷，一定要打911求救，如果接收不良打不通電話就求助於路人幫助，或暫時躲避於附近商舖內請求幫助。
留言