西雅圖市議會通過計劃 公共事業費用6年內持續上調

（本報訊）本月13日，西雅圖市議會通過一項計劃，允許西雅圖公共事業（Seattle Public Utilities，簡稱SPU）在6年內持續上調費用，每年的平均漲幅為5.2%。

公共事業費用通常包括飲用水、垃圾處理與循環利用及排污和廢水服務。而SPU先前計劃的平均漲幅為5.5%。

根據原定計劃，西雅圖獨立房屋住戶2018年公共事業費用將上調3.2%，典型戶型每月賬單金額約為$187；2019年上漲8.2%，賬單金額約為$202；2020年上漲9.5%，賬單金額約為$222；2021年上漲4.1%，賬單金額約為$232；2022年上漲3.7%，賬單金額約為$240；2023年上漲4.2%，賬單金額約為$251。

而在修改後，截止到2023年，西市典型獨立房屋公共事業費用將被上調至每月$248，相較於目前的$181，屆時每戶居民在公共事業費用上，每年將增繳800美元。公寓住戶在公共事業費用方面也將看到明顯上調，賬單價格將由目前的平均$106上升至2023年的$142。

事實上，這已經不是公共事業費用的首次大幅漲價，早在2004年至2014年期間，此筆費用已經以平均每年5.1%的速率上調，10年間賬單上的數字已經翻倍。

西雅圖公共事業方面表示上調費用的主要原因是需要更換老化管道，且在失去西雅圖港（Port of Seattle）這個排污方面的大客戶後，需要更多資金填補空缺。