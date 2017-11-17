進入Google的世界 遊覽在加州的Google總部

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

你如何描述繆斯神（muse）、老師、探險家、醫生、翻譯者、科學家、偵探、旅遊指南、地圖導覽、顧問、解決問題的人，以及我生活中需要的一切？ 我討厭承認我是離不開Google（谷歌）的。作為一名新聞員，Google在我的日常生活中已是無可替代的工具。我不是獨一無二這樣的人，但Google的確是一個全球性的百科全書和多面的世界連接器。我偶然在10月27日訪問了位於加利福尼亞州山景城（Mountain View, Calif.）的Google總部。 在舊金山舉行的一次高中同學團聚，使我到了北加州。行程的一部份包括巴士旅遊，來回在一些高科技公司間穿梭，但沒有和任何這些公司有聯絡接觸。 為了讓我的旅程更有意義，並能和讀者分享我的觀點，我前華盛頓大學的同學提供了些幫助。我沒有用我的媒體憑證，因為對方並不知道西華報是什麼？也不知道我是誰？因為作為一家媒體公司，一張小紙片的記者證是沒有什麼影響力的。我也不想花太多時間去通過審核程序，這些公司的網站說不提供大眾導覽，唯一的公眾訪問區是綠地和禮品店。不要浪費時間在商店裡，因為那些商品實在不怎麼有趣。

遊覽

如果你有一個在Google工作的朋友，那就是你遊覽的王牌。朋友的兒子Ken，為Google這家巨人的子公司YouTube工作。Google漂亮而龐大的園區令人印象深刻。我們花了一個半小時 ，才從舊金山驅車前往聖何塞（San Jose）附近的山景城。

一旦你到達那裡，就會看到一條叫做Google Drive的街道。四個光艷的Google顏色——藍、綠、黃、紅的標誌隨處可見。園區內計有60座以上的建築物（我不能確認這個數字，因為谷歌沒有發佈這些信息），所以不可能在一天之內參觀完所有的建築物。

Ken說，他的同事每天試圖在不同的Google餐廳用餐，並希望在一個月內造訪所有的建築物，但無法完成目標。這讓我感到Google的大器姿態。由於這麼好的食物，Ken表示自從在Google工作幾年後，體重增加了15磅。

贈品

是的，只要是Google的員工，那麼他家庭的所有成員都可以免費用餐。員工從不需要從自己的口袋裡掏錢買食物，包括早餐、午餐或晚餐。Ken說Google的理念是在100英尺的範圍內提供大家的食物。

Google員工的免費福利金額超出一般人的想像。有一段時間，公司在園區內提供乾洗服務和免費理髮服務。現在，只收取少量費用。表面上看，Google很慷慨。因為我是一個企業主，我明白最終的動機。除去所有造成員工分心的狀況，可讓員工百分之百的專注和高效工作。飢餓是一種分心，尋找美味食物需要時間，就像烹飪過程一樣。另外，附近也沒有什麼餐館。

我們在園區裡徘徊，在綠色的開放空間中散步，空氣清新，因為沒有汽車。排球場和健身器材安裝在關鍵位置，提供免費的多彩自行車和頭盔。如果想找樂趣的話，在一些建築物內可以彈鋼琴或走下滑梯。整個環境鼓勵工作中的樂趣，或提供減壓的工具，這取決於你如何看待它。像所有的高科技公司一樣，薪酬是好的，但是Google的工作要求很高。如果員工每週工作時間不超過40小時，我會感到驚訝的。

午餐

中午之前，我們到了43號樓的一個自助餐廳，大家開始排隊。當然，這裡的食物很棒，包括日本、中國、義大利（比薩餅）、美國和印度。 Google首席執行官Sundar Pichai是印度人。配料新鮮美味，介紹內容看起來很有吸引力。展示的幾種甜點，我很難抵擋。

有色人種數量超過了白人。哇！能量、青春和活力在房間裡顯而易見。他們大都是二、三十歲的年輕人，普通話和幾種印度方言經常被使用。

我的朋友指出：「這裡沒有黑人員工。」

Google如何幫助黑人社區進入科技領域是一個有價值的挑戰，不要再只認為學習扣籃或練習數學是重要的。我知道人們會指責我對黑人的刻板印象。但我是誠實的，讓每一個族裔都能在任何運動場上，包括科技運動場上，獲得平整表現的機會，有問題嗎？

玩Google地圖

在Google園區裡尋找西華報辦公室和西雅圖華埠國際區是有趣的時刻。在訪客中心內可以玩Google地圖，但是如果沒有人拿著證章，就不能進去。

在整個西雅圖市區和國際區的地圖上，只需要一兩分鐘就能找到位於Maynard大道南的西華報。在我們面前有個人，正在尋找位於中國偏遠城市的中山路，他也找到了。為了把整個世界放在互聯網上，Google做了這樣的投資！

這就是電影《獅子-King》（根據真實的故事改拍成的電影）中的主角，他通過Google找到了自己過去的家，而這個家在他剛剛5歲時就已經失去了聯絡和記憶。我可以想像，許多Google軟件工程師的辛勤工作和大腦，都在思考如何收集和組織這些數據。我們現在都認為這是理所當然的。如果我們沒有Google地圖，我們怎麼辦？如果Google決定開始收取我們的服務費用呢？

加州四日遊

加州之行的主要部份是和我以前的高中同學見面，29人包括他們的配偶，但是我實際上是通過對Google的意外遊覽，取得了更多的成就和樂趣。

有朋友問：「你在香港上學？為什麼在舊金山舉行同學聚會？我的母校是香港天主教嘉諾撒聖心女子學院（Sacred Heart Canossian College）。我的許多高中同學已經移民到北美。舊金山是美國人和加拿大人見面的方便地。令我們高興的是，其中有一些人遠從香港、澳大利亞和新西蘭（Australia and New Zealand）來共襄盛舉。

其中有幾位我從高中畢業後就沒有見過的同學，若在大街上我是不能認出她們的。其中一位是我們的班長，來自佛羅里達州（Florida）的Terry Wong律師，在我高中時他扮演國王，我是女王。國王和王后終於在美國最遠的角落這片美麗的土地上結束了40多年的分離，更令人吃驚的是，這兩人是從美國地圖上最遙遠的西北和東南最遠的對角距離重新相聚。

如果有人在高中時告訴我會發生這樣的故事，我一定會說：「不可能的。」在40年的分離後，看到這麼多童年的朋友，沒有什麼言語可以表達我的歡樂、驚喜、溫暖和感激之情。此行也提供了其他目的，經過幾個月籌備西華報35週年慶典之後，這是一個完美的假期。

我們也參加了一個價值數百萬元的老年人自助計劃的年度籌款晚宴，我們的高中同班同學Anni Chung是執行董事。我們也受邀欣賞了同學Agnes的女兒 Margaret Cheung 的演唱會。她是香港藝術與娛樂界的後起之秀，Margaret完美演唱了英文、粵語和國語歌曲。

我們所有人都期待著下一次的團聚，那將是在2019年於加拿大安大略省（Ontario）的首府、也是加拿大的最大城市多倫多（Toronto）再相聚首。