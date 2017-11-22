追溯1982年往昔記憶 於太空針塔內開啟時間膠囊

（本報訊）近日，一枚於1982年被埋葬在太空針塔（Space Needle）的時間膠囊被正在進行翻修工程的工作人員發現。11月17日，這枚時間膠囊由當時負責設計埋葬的一名前工作人員親手打開。

據悉，這枚時間膠囊於太空針塔建立20週年紀念日當天被埋葬塵封，本應於2002年開啟，卻一度被遺忘。近日由於太空針塔內正在進行大規模翻修工程，工作人員在施工中發現了這枚「過期」良久的時間膠囊，並決定將其開啟。負責打開時間膠囊的Rod Kauffman在看到裡面的陳年舊物時十分激動，他表示自己可以回憶起曾經一起工作的人們，許多和太空針塔相關的有趣記憶都再度浮現。

此次開啟的時光膠囊中所包括的物品如下：