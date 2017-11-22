追溯1982年往昔記憶 於太空針塔內開啟時間膠囊

（本報訊）近日，一枚於1982年被埋葬在太空針塔（Space Needle）的時間膠囊被正在進行翻修工程的工作人員發現。11月17日，這枚時間膠囊由當時負責設計埋葬的一名前工作人員親手打開。
據悉，這枚時間膠囊於太空針塔建立20週年紀念日當天被埋葬塵封，本應於2002年開啟，卻一度被遺忘。近日由於太空針塔內正在進行大規模翻修工程，工作人員在施工中發現了這枚「過期」良久的時間膠囊，並決定將其開啟。負責打開時間膠囊的Rod Kauffman在看到裡面的陳年舊物時十分激動，他表示自己可以回憶起曾經一起工作的人們，許多和太空針塔相關的有趣記憶都再度浮現。
此次開啟的時光膠囊中所包括的物品如下：
- 1962年世博會原版海報；
- 1982年太空針塔餐廳菜單；
- 1962年世博會雜誌原件；
- 1982年可打開太空針塔內所有大門的萬能鑰匙；
- 1982年4月21日，Komo電台為太空針塔特別錄製的20週年紀念錄音帶；
- 1962年的一些原版照片，照片中有3名女性是當時太空針塔內的電梯操控員；
- 位於100英呎高處的太空針塔餐廳原始設計圖紙；
- 觀景台施工時的原始照片；
- 當時員工的照片和寫給未來的信；
- 太空針塔工作指令複印件；
- 由當時華州副州長John Cherberg頒發的太空針塔建立20週年紀念日證書；
- 太空針塔持有人Howard Wright的照片；
- 1982年Rod Kauffman登頂太空針塔時的照片。
留言