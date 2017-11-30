杜爾肯宣誓就職 正式接任西雅圖市長

（本報訊）11月28日，杜爾肯（Jenny Durkan）正式在市政大廳舉行宣誓就職儀式，成為了本年度西雅圖市的第4任市長。

新市長原本應由2018年1月份開始正式任職，而由於前市長墨瑞因性侵事件引咎辭職，杜爾肯不得不在本月就走馬上任。同時作為西市近百年來的首位女市長，其重責大任不言而喻。

對於本市目前所面對的各大問題，杜爾肯在多方面明確表態並做出計劃。

在無家可歸問題上，她表示將增建1,000棟迷你屋供流浪者居住，並讓市府各部門相互配合，一同參與到問題的解決中去。尤其是對於患有精神疾病的流浪者，市府希望籌集更多資金提供治療和服務。

談及高端收入稅問題，杜爾肯表示極力支持，但同時稱應該在加收高端收入稅的同時降低低收入人群稅收，使得本市稅收更加合理。當被問及是否認為西市稅收過多過高時，杜爾肯表示否定，她提到自己目前還沒有聽過任何人抱怨自己對稅收政策投錯了選票。她認為民眾繳稅便希望稅收的資金可以用在民眾關心的話題上，這也是市長所要確保的問題。杜爾肯提到，自己並不想再繼續增加稅收項目，但認為精神疾病治療和毒癮控制方面是一個最大的例外，希望可以獲得更多資金。

對於日前剛剛被否決的人頭稅，杜爾肯首先表明對這項提議的支持，然後稱需要對小型企業十分小心，因為他們所繳納的稅收很多並不合理。

在公共交通方面，杜爾肯稱需要在4個大方向著重努力。首先要加速海灣捷運（Sound Transit）的線路擴建工程，然後與金郡巴士（King County Metro）合作，提高服務，並發展未成年人免費乘車方案。同時改善單車計劃，並在服務設施較為落後的社區及時給予足夠的資源、升級人行道。

杜爾肯在高等教育方面則態度明朗，認為市府應該為所有高中畢業生提供2年的社區學院學費。她表示，在有色族裔青年中，有1/3的人根本沒有接受過任何大學教育，我們需要為此做出改變。這一改變在第1年將需要500萬美元資金，第2年需要700萬美元，但並不需要徵新稅。

面對青少年犯罪問題，杜爾肯表示需要以其他方式代替監禁，同時提到將保留奧圖爾（Kathleen O’Toole）繼續留任警察局局長。

僅上任第一天，杜爾肯便5度公開現身，並沒有在市長辦公室做過多停留。這在新政權交接時並不多見，杜爾肯稱自己希望將市政大廳直接帶至西雅圖各個角落。

（相關報道請參見本期靜雯博客：《神奇女俠——新市長Jenny Durkan》及圖片版：《西雅圖市長Jenny Durkan就職典禮》）