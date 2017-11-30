神奇女俠——新市長Jenny Durkan

靜雯博客

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11月28日，西雅圖一位集女性、大膽和原創的新市長宣誓就職了，即使在走馬上任的第一天，市長珍妮·杜爾肯（Jenny Durkan）已經表現出許多讓市民驚嘆的風範和作為。

作為1851年成立西雅圖市之後的第二位女性和第一位女同性戀的市長，杜爾肯決定直接將市政廳帶到西雅圖社區的各個角落，於同一天她在包括雷尼爾谷、華埠國際區、西西雅圖、菲尼嶺脊和湖城（Rainier Valley, Chinatown International District, West Seattle, Phinney Ridge and Lake City）分別舉行了5場非常規的在社區舉行的宣誓就職儀式。

西雅圖在選舉史上已有100年沒選出女性市長。杜爾肯是華盛頓州選出新一批女市長候選人中的一員。相對於2016年的11位女市長，今年華州幾乎增長了三倍女性市長總計達到了32位。杜爾肯在競選中經常開玩笑說：「西雅圖必需在遇到麻煩後，才會選出一位女市長。」

西雅圖的情況並不糟糕，但住房、無家可歸和負擔能力等問題已經影響了這個城市，其中亞馬遜（Amazon）爆炸性的發展正在成為其中的一部份。憑藉杜爾肯作為女人的本能和方法的領導才能和經驗，她可以用新的視角和創新的方向，平衡所有新出現的力量和挑戰。

杜爾肯說她是「打破了傳統」，這表明她是人民的市長，而不只是市政廳的領導者。在西市從沒有哪位市長曾經在市政廳外舉行過就職儀式。而且也沒有哪位市長在一天之內舉行5場宣誓儀式。杜爾肯的過渡小組成員David Della表示，儘管她的姿態具有象徵意義，但顯示出她是新一屆市政府的標誌和特點。

在上任的第一天，杜爾肯就展現出可以跳出框框思考解決問題的能力，她通過選擇被邊緣化的華埠國際區和雷尼爾谷（Rainier Valley）的兩個居民區宣誓就職，同時明確表態了她的施政綱領和計劃。

批評杜爾肯的人可能會把這些重複的儀式視為她空泛無實，並認為在這些宣誓儀式下有著更深不可測的信息。

她在華埠國際區挑選陸榮昌亞洲博物館（Wing Luke Museum）作為第3個宣誓就職的場所。西雅圖市議會主席Bruce Harrell在儀式中向市民介紹杜爾肯時說：「這個博物館是保存歷史和創造歷史的地方。」

聰明的杜爾肯了解亞裔社區的動態、潛力、貢獻及其最重要的歷史意義和需求。她說：「華埠國際區代表著社會正義的平等」。她還提到西雅圖一所以日裔命名的公立學校的Aki Kurose及以陸榮昌博物館命名的第一位當選為西雅圖市議會議員的亞裔美國人陸榮昌（Wing Luke）。然後，她提到了讓社區溫暖感人在巡邏時遭人暗殺身亡的華埠社區英雄陳榮新。杜爾肯向民眾表示自己會跟踪在競選期間這起未解決的謀殺案，立即響起了在場人士的掌聲和「謝謝」。這是杜爾肯自己，還是她團隊的想法？據她的助手Lyle Canceko說，這是她個人的表態。

杜爾肯的批評者指責她在競選前從未踏足過街區。現在，她在第一天與不同的社區合作。她知道如何連接這5個不同的城市點，突出了每個城市不同的需求，並向大家傳出訊息。她巧妙地把人們聚集起來，把這些社區提升起來，吸引了像《與您合作共同設計和規劃公平效率環境》項目創始人兼首席執行官Beryl Fernandes博士這樣的人，從北部驅車40分鐘前往雷尼爾大道（Rainier Ave.） 的 Ethiopian社區中心，參加杜爾肯的第一場社區宣誓儀式；而Sara Cotto帶著孩子們去參加儀式以確保她4歲的女兒知道如何背出市長的名字。而現場的媒體無論是族裔還是主流媒體，都能有這麼一次首次看看 Ethiopian社區中心和華埠國際區，感謝我們的新市長讓這些社區獲得了寶貴的曝光機會。

社區反應

當社區成員了解到杜爾肯就職儀式將在陸榮昌博物館舉行時，許多人都感到興奮和感動。

西雅圖企業主Tony Au表示：「杜爾肯真的很關心我們社區，我真的很高興她當我們的市長」。

銀行家Dexter Tang說：「她想見見要領導的社區，她作了承諾，也作出了保證」。

社區義工Peter Tsai表示：「這是包括每個人的好方法， 過去在市政廳舉行的宣誓儀式是有限不可及的。」

在市府工作的Frank Nam跟著杜爾肯參加了她3場或3場以上的儀式，Nam說：「在陸榮昌博物館的這場宣誓儀式是最好的。我在博物館感到很親密，覺得自己是其中的一部份」。當天博物館內有150多人出席，這可是博物館最大的人容量。

我參加了2場儀式，一場是華埠國際區和正式的就職典禮，其餘的4場是為了簽署行政命令。市長的每一場演講都是針對她去的這個特定的社區。想像一下，為了使每個儀式無錯平順，是要涉及到多少工作和組織啊！

每場儀式都需邀請到不同的政要，比如在陸榮昌博物館的有：前市長Charlie Royer和日本總領事山田陽一朗（Yoichiro Yamada）、前州長格萊戈瓦（Christine Gregoire）和當港務專員的女兒 Courtney Gregoire。

每一個社區的宣誓場合都得做到許多的想法和細節。杜爾肯的第一場在雷尼爾谷宣誓就職儀式是由前市長Tim Burgess介紹，並在美國地方法院法官Richard Jones前宣誓。陸榮昌博物館的這一場則是在社區領袖 Ruthann Kurose前宣誓就職。

社區領袖Elaine Ishihara說：「作為市長，這是一個好的開始。在5個不同的社區組織宣誓儀式並不容易」。

市議會主席Harrell說：「她將是一個有效率的市長」。

我們的新市長是一位出色的戰略家和富有遠見的人，她所做的一切都有目的，且通常是具多功能性的。如果她的第一天表明了她的施政腳步，我向大家保證，永遠不會有沉悶的時刻。

與新市長杜爾肯共享大家的旅程！