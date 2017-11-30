校車司機集體罷工一日 家長接送子女成難題

（本報訊）11月29日，西雅圖公立學校校車司機全數罷工一日，並上街遊行。代表校車司機方的工會TeamstersLocal 174提早一日便公開宣佈了這一消息，表示校車29日停止營運，但學校仍舊正常開放，希望學生家長另行安排接送，保證學生按時上課。同時，工會還提出，若校區方面與校車承包商「第一學生」（First Student）就勞動協議方面無法達成共識，罷工時間還將繼續延長。

此次校車司機罷工並不是突發事件。據悉，目前「第一學生」承包商與西雅圖公立學校處於3年合約期的第一年，工會向校方請求為校車司機提供更好的醫療保險及退休福利，但雙方自今年7月開始談判，目前尚未達成任何協議。

據工會發言人Jamie Fleming描述，400名校車司機中只有26人可以負擔醫療保險，他們小時工資為$18，每週平均工作25至30個小時。西雅圖公立學校發言人曾提醒學生家長，此次罷工或將持續6個星期之久。

工會方面表示，提前宣佈罷工消息並不符合常規，但此舉是為了保證學生能按時上課。此外學生家長需要注意的是，如果學生因校車事件缺課，一律按照無故曠課處理，但家長若提前知道無法送子女上學，可以盡早通知校方，並與教師商議，盡量補齊需要交的功課，以及安排補考缺考的科目。

同時，若家長無法按時在課後接子女回家，校方會安排專業人員對學生進行監護，直到父母或緊急聯絡人名單上的監護人接其離開學校。監護人應提前聯繫校方，以便做出最安全及合理的安排。