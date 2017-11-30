超速罰單知多少: 如何避免被交警攔截？

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 11月28日，西雅圖一位集女性、大膽和原創的新市長宣誓就職了，即使在走馬上任的第一天，市長珍妮·杜爾肯（Jenny … [繼續閱讀……] about 神奇女俠——新市長Jenny Durkan