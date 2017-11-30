超速罰單知多少: 如何避免被交警攔截？

（本報訊）從下調限速至各大路口安裝攝像頭，西雅圖對超速行駛正在進行多方面嚴打。日前，本地Kiro 7電視台對西雅圖警局警官進行超速罰單專訪，民眾為避免吃罰單到底需要注意哪些事項？
- 在西雅圖哪些區域比較容易被抓超速？ 在2016-2017年度， 根據攝像頭紀錄開出的超速罰單共計有67,000張在學校限速區。其中以下地點罰單數量超過1,000張：東24大道Montlake小學附近；南Boren大道 Gatzert小學附近；南15大道靠近麻沙（Mercer）中學地區；以及北格林伍德大道（Greenwood Avenue North）靠近Broadview Thomson K-8學校地區。對於這類在校區超速的駕駛人，罰單金額為$234。
- 如果我被警車攔下，最好的超速藉口是什麼？「沒注意限速」是最常用的藉口之一，但交警通常的回復會是「限速標到處都可以看到」。還有一種回答是「我上班要遲到了」，但交警通常會說「你最大的目的是要去到工作地點，但超速可能會讓你捲入交通事故中」。然而，駕駛人並不需要回答警方提出的所有問題，警方也沒有資格隨意對車輛進行搜查。
- 我超速多少會被警察攔截？警察局在抓限速方面並沒有特定的數字。超速1 mph都是可以開罰單的，但警方通常不會那麼做。但一般來說超速決定因素有幾方面，例如在校區超速時是否有學生通過，大雨路滑時是否超速行駛，車流量大以及行人多的情況下是否超速等。
- 西雅圖市去年為何降低限速？ 西市去年將住宅區限速由25 mph下調至20 mph，主幹道限速由30 mph降至25 mph，其主要原因是計劃在2030年前實現駕駛零傷亡計劃。
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