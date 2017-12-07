什麼時候是預訂假期的最佳時間？

在旅行高峰期，什麼時候預訂好下一個假期是一個常見的問題。最好的答案除了不置可否的「取決於……」的客觀條件外，通常「盡快」是最佳守則。 這個答案會讓人沮喪，但大家更需要知道的是，是否有最好的時機來行動。事實證明這是有的，但取決於假期的項目是什麼？要到哪裡去？打算什麼時候去？ Temple大學體育旅遊與酒店管理學院的助理教授Michael Sheridan說：「沒有什麼神奇的答案，有很多因素會影響利率的波動。」在合適的時間預訂的旅客，可以在機票或房間上節省數百美元，而在錯誤時間按下按鈕的人，費率可能會加倍。以下一些因素可以提供參考：

機票價格

Cheapoair.com的高級副總裁Tom Spagnola表示，機票旺季從4月的最後一週開始，並持續到8月的最後一個週末。購買的最佳時機：8月23日，這是非官方稱為全國便宜的飛行日。Tom表示，整個這個星期，機票價格急劇下降。是標誌著旅遊旺季的結束進入淡季。消費者會從8月份的最後一個星期開始到秋季，找到機票優惠。

機票全年可能波動。價格通常在旺季出發前3到4個月達最低點。楆票會在出發前14天和離開前7天再跳高，這是因為電腦定價系統預計有更多願花錢的商務旅客的高需求。當然，最後時刻的銷售經常發生，但幾乎無法預測。

酒店價格

通常情況下，酒店價格比機票價格波動幅度要小得多，當需求增加時（例如在感恩節和春假期間），酒店價格上漲的幅度可以預測，然後在如1月初這樣的疲軟時期下降。在櫻花盛開（cherry blossoms）和聖誕節前後，希爾頓酒店（Hilton）的房價高漲。希爾頓美洲營銷與電子商務副總裁Andrew Flack表示：「一年中生意最遲緩的時期往往是國會仈會的時候。」

根據Yapta.com的票價分析網站最近的一項價格分析顯示，在5月份預訂的酒店價格下降的可能性要大得多。如果在11月份預訂住宿，價格是最穩定的。在一些市場上，價格難以預測。根據該網站，價格波動幅度最大的3個城市是倫敦、舊金山和紐約。

與航空公司一樣，提前一週或更多時間預訂房間可能會得到較低的價格。例如，如果在抵達美國長住酒店前7天預訂，夜間房價有時就可以享受5折優惠。提前21天預訂將會得到扣除正常費率的10%的折扣。

汽車租賃

汽車租賃顧問Neil Abrams說，汽車租賃的定價是高度動態的，這意味著它是由供需來作為調節的驅動因素，預訂時間的函數具有極大的彈性。定價系統進行了優化，常會使最後的客戶以最高的價格預訂最後一個可用的車輛。

但是，車子的租價有季節性，取決於在哪裡租車。據加州商業諮詢公司Tennant Group的Jim Tennant分析表示，東南部的州在價格在3月和4月達到高峰。在東北，西北和中西部地區7月份和8月份是最高的，西南地區的最高價格可能在7月份和12月份到3月份。

在高峰期和淡季中間的月份，東南各州是春假之後的幾週以及9月到感恩節。西北部各州通常是在10月、11月和12月初有一個淡季。其他地區並沒有真正的淡季。Tennant說：「另外的方法是還可以監控價格，所以如果價格下降可以以較低的價格重新預訂，因為可以預約租車而不必先提供信用卡。」

郵輪票

根據海上郵輪預訂網站Seahub的分析，最高的季節是夏季假期，在聖誕節和1月初左右。該網站的市場總監Makoto Rheault-Kihara建議說：由於需求低迷3月份和8月份票價下降。大多數門票是在年初的傳統「Jan. 1 – March 31」的wave季節出售，這個時間利率可能是最高的，這部份來自於購買心理學問題。在冬天一般遊客會考慮巡航到溫暖天氣的地方。

根據Cruzely.com的獨立分析，郵輪價格差異不像航空公司那麼戲劇化。例如，2017年10月出航的郵輪內艙位要比2018年10月同樣行程的少75美元。Cruzely 編輯Tanner Callais說：「訂在陽台小屋或套房的房間價格差距會更大。」在學校開學時遊輪的價格是最低的。根據Cruzely的分析，如果能在1月份或者感恩節到聖誕節之間坐郵輪會比在夏天節省數百元。

度假屋租賃（Vacation rentals）

這是最神秘的方式，因為價格往往是由屋主設定的，而不是用電腦去計算。但是有一種模式：根據HomeAway的新數據，9月份的度假租賃價格大幅下跌，夜間的價格在許多最受歡迎的度假勝地中平均降低了兩位數。聖地亞哥、美特爾海灘和芝加哥（San Diego, Myrtle Beand Chicago）的遊客可以通過等待季節平均每晚可節省下$93美元的度假租金。10月中旬之前最好預訂好滑雪場。到11月底，通過HomeAway.com預訂的滑雪度假租金中有一半已經預訂。度假屋租賃的最繁忙預訂季節是在假期（holidays）之後，也就是在12月底和1月份，度假住宅需求會激增到75%，因為很多人要保住他們的暑假租賃合約。

HomeAway表示，度假租賃通常有較長的預訂時間。至少需預定在旅行前的6到12週，價格不會受到與機票或酒店價格相同的變化，高峰旅遊週末前後價格和需求下降如馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr. Day）的假期週末。