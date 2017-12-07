川普承認耶路撒冷是以色列首都 大使館將遷移

（本報訊）美國總統川普宣佈承認耶路撒冷為以色列首都，並且表示，已下令國務院提出將美國駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷移至耶路撒冷的計劃。

川普說，這項決定並非表示美國將背離對以色列和巴勒斯坦永久和平的堅強承諾。美國仍然堅定承諾促成雙方可以接受的和平協議，而且如果以、巴雙方都同意，美國準備支持「兩個國家」的解決方案。

川普並且表示，對包括爭議的以、巴疆界問題，美國不會採取任何立場。

他說，他瞭解許多人對他這項決定有不同的意見。但延後承認並未能帶來和平，所以現在是承認的時候了。

川普並且說，承認耶路撒冷是以色列的首都是處理以、巴衝突新方式的開始。

美國1995年通過一項法律，表示大使館應位於「未分裂的耶路撒冷」，儘管如此，官員仍表示，以色列對耶路撒冷的明確主權界線將透過更大規模的和平協議釐清。

這項法律准許美國歷任總統每6個月簽署中止令，延後遷址作業。川普前幾任總統出自對戰略後果的顧慮，每隔6個月都會宣佈延後遷館。官員表示，川普也將簽署中止令延後遷址。

川普在競選期間，曾經承諾「將美國大使館遷至猶太人永久首都耶路撒冷」，但他上任後立場動搖，日前接受前阿肯色州長赫克比（Mike Huckabee）訪問時就曾表示，「在我考慮將大使館遷至耶路撒冷之前」，希望能給和平一次機會。

川普這項宣佈，將為他帶來許多國內政治上的好處，獲得許多美國猶太人和基督教福音派教徒支持。根據蓋洛普（Gallup），川普目前施政滿意度僅約37%。

以色列認為，整個耶路撒冷都是以國首都，但巴勒斯坦人希望，未來巴國首都能在東耶路撒冷。

除了以色列外，只有哥斯大黎加和薩爾瓦多承認耶路撒冷為以國首都，不過，這兩國的大使館都位在特拉維夫。聯合國表示，耶路撒冷的歸屬必須透過以色列和巴勒斯坦之間的和平談判來決定。

國務卿提勒森（Rex Tillerson）表示，國務院將立即遵照總統川普的命令，準備將駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷移到耶路撒冷。

提勒森在川普發表演說後不久即發表聲明說：「國務院將立即開始執行這項決定進程，準備將美國大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷。」

正在德國訪問的提勒森說：「美國人的安全是國務院最高優先工作，在協同其他聯邦機構下，我們已執行有力的安全計劃，以保護受影響地區的美國人安全。」