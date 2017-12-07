稅改案劫貧濟富衝擊全球市場 聯邦赤字將再增加

（本報訊）參議院的共和黨人剛剛通過了對美國稅制的全面改革方案，這是自羅納德·裡根（Ronald Reagan）總統任期以來力度最大的一次變革。

據相關網站近日的文章，雖然它還沒有完全談妥，參眾兩院草案之間的一些實質性分歧有待消除，然後才能由川普總統在終稿上簽字使其成為法律。但毫無疑問，這是川普的一個重大勝利。

富人成大贏家

據該網站文章寫道，以下是稅改法案的主要贏家：

大公司：美國的最大企業將獲得有史以來幅度最大的減稅。參眾兩院的草案將最高企業稅率從35%降至20%。

股市投資者：道指本週首次突破24,000點。由於投資者為減稅愈發接近於成為現實而歡欣鼓舞，單單本週股市就上漲超過600點（接近3%）。總的來說，減稅意味著企業獲取更大的利潤，而那又意味著投資者口袋裡裝入更多的錢。

中產階層中的許多人（至少在一段時間內）：共和黨人宣傳稱稅改計劃將提升中產階層的薪水。據無黨派機構參眾兩院稅收聯合委員會稱，到2019年，80%收入在5萬到7.5萬美元之間的美國人的賦稅將大幅減少。總的來說，約62%的美國人在2019年將少繳100美元以上稅款。

富人子女：共和黨稅改草案讓家財萬貫的父母更加容易將房產和錢款傳給子女。按照現行法律，最多550萬美元的遺產可免稅。高於這個數字的部分要繳納40%的遺產稅（批評者稱其為死亡稅）。眾議院草案徹底免除了遺產稅。參議院草案允許有錢人把最多1,100萬美元免稅遺贈給繼承人。

窮人是大輸家

文章還寫道，以下是稅改法案的主要輸家：

參議院民主黨人：民主黨人強烈批評該議案是嚴重偏向富人和企業的稅改騙局，但他們無法予以阻止。

關心債務的人：多年來，許多共和黨人抱怨美國的負債越來越多，債務總額現為20萬億美元。據參眾兩院稅收聯合委員會稱，稅改法案未來可能會使債務增加1萬億美元以上。

不再有醫保的1,300萬美國人：參議院草案不僅僅是一項稅改議案，它還包括廢除要求所有美國人購買醫療保險、否則就要交罰款的個人強制參保規定。國會預算局表示，這個條款不在眾議院草案內，因此也許到不了總統的辦公桌上，但如果它最終到達總統的辦公桌，那估計就會導緻美國的醫保費上漲，1,300萬美國人在今後十年裡放棄參保。

窮人：參議院草案削弱了所有收入水平的稅率，但有44%的美國人不繳納任何聯邦所得稅，所以這項法案對他們毫無幫助。如果說窮人會受到什麼影響，那就是他們也許會失去很多——有些人將再也交不起醫保費，有些人可能會隨著共和黨人在未來幾個月裡謀求削減聯邦預算而失去其他政府津貼。

美債務將上升

據美國有關網站2日文章報導，參議院在幾乎一票也不能少的情況下通過了一項稅改法案，使得川普總統在未來幾天內簽署這一法案幾乎成為板上釘釘的事情。

然而，共和黨人卻設法向蘋果、通用電氣和高盛等企業提供了大幅的永久性減稅待遇，從而將為這些企業節省數百億美元。

影響金融穩定

另據美國《華爾街日報》網站2日報導，共和黨稅改計劃的一項規定是，美國公司將在海外持有的利潤和現金匯回國內能享受一次性減稅政策。這可能給各金融市場帶來衝擊，包括外匯、外匯儲蓄工具和全球銀行業美元資金。

報導稱，如果美國公司突然將這數万億美元利潤匯回國內，可能意味著外匯市場將發生突變，目前用於存放這些錢的金融工具可能遭擠兌。參議院共和黨人的稅改計劃提議對在海外持有的利潤一次性徵稅14.5%，然後這些利潤可被視為已匯回國內。

美國公司在海外的大量現金投資於離岸美元貨幣市場基金。隨著美國公司將現金轉移回美國——即便僅僅是轉移至在岸貨幣市場基金，全球銀行業此前擁有的一個可靠美元來源也將縮水。

加拿大道明證券公司策略師根納季·戈德伯格說：現金轉移可能令海外美元籌資市場承受更大壓力。