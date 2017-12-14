短租管理條例出台 限制短租屋數量 保護本地住房

（本報訊）本月11日，西雅圖市議會以7-0的投票結果一致通過了愛彼迎（Airbnb）短租屋管理條例。

此次出台的新條例旨在限制短租屋數量，保護本地住房，以避免公寓樓打著出租的旗號卻被暗中轉型為酒店。市府方面希望通過相關管理條例對房產業主進行限制，提高本市房租的可負擔性。據悉，當日參加會議的7名議員均投出讚成票，Debora Juarez及Kshama Sawant二人缺席會議。

條例規定，每名經營短租的業主均需獲取營業執照。剛開始營運的業主只可以在自己的住宅外，使用其他一處住房進行短租，而其他大多數現已開始營運的業主則可以將兩處住宅進行短租。僅有位於市中心的短租住宅不受數目限制。此條例將限制所有短租平台，例如愛彼迎、HomeAway及VRBO等，並規定將於2019年1月1日開始正式生效。

此次通過管理條例是市議會近期第二次就短租平台進行整頓，就在剛過去不久的11月，市議會還通過了對短租業主徵稅的方案。對於整棟出租房屋的業主徵收每晚14美元的稅，而出租房屋中部分房間的業主也需每晚納稅8美元。

對於此次管理條例的通過，愛彼迎西北地區公共政策主管Laura Spanjian發佈聲明稱：「今天的投票結果，對於愛彼迎營運者及租客來講都是一個里程碑式的勝利。這些條例保證了我們廣大用戶中的絕大多數人可以繼續使用愛彼迎來分享自己的房屋，並從中獲取收入。愛彼迎同意西雅圖市議會的決定，並讚同這一管理條例作為模型框架，我們期待在條例正式開始實施後，繼續與西雅圖市進行合作。」