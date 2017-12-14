社會安全福利2018年的改變項目

社會安全福利（Social Security Benefits）成立於1935年，隸屬於社會安全總署（Social Security Administration Office——簡稱SSA）。此社安福利計劃的原意是向退休人士提供經濟保障，但至今的社安福利計劃已推展至向幾乎所有員工提供退休方面的收入，或向某類家庭成員/遺屬以及殘障人士提供福利。
一般來說，要積滿足夠工作點數，才有資格享受社安福利。當你工作並納稅時，同時也會獲得「社會安全積點」，只要累積滿40個積點，就有資格可從62歲（提早退休年齡）開始領取社會安全相關福利。領取殘障福利或工作者身故後家屬領取遺族福利時，年齡較輕的工作者，符合資格所需積分會少一點。當退休、殘障或身故時，社安福利可用來補貼收入的一部份。社會安全總署依據你的收入多少來決定可領取的福利金額。可進入社會安全總署網站自行估算或申請你的社安福利。
繳了社會安全稅和聯邦醫療稅後，未來才能享用到相關的社會安全福利，包含「社會安全福利退休金」、「聯邦醫療Medicare」、「傷殘福利」、「家庭福利」及「遺族福利」五大範圍，其中又以前兩項為目前美國老年人的主要生活保障。目前約1.68億人工作並繳付社會安全稅，大約6,000萬人每月領取社會安全福利。
- 領取社會安全福利者， 大都為退休人員及其家人，約4,200萬人。
- 一般工薪階層退休後，社安退休金大約替代其40%的收入。雖然說大多數社會安全福利領取者的確是領取退休福利，但若符合下列條件的人也能在任何年齡領取社會安全福利，條件為：
- 殘障
- 社會安全福利領取者的配偶或子女
- 已身故工作者的配偶或子女
- 已身故工作者的需贍養父母
2018年社安福利的七項改變
社安金可說是美國最重要的社會計劃，每年有關福利金額、稅金和資格準則的規定都會有變動。以下是2018年社安福利的七項改變（Social Security Benefits）：
- 社安金略微調漲
社安金受益者將在2018年獲得2%的生活費調整，平均一個月多領27元。聽來雖然不多，卻是6年來最大漲幅。
- 每月最高福利調漲不少
如果收入使你在完全退休年齡有資格獲得每月最高福利，2018年將增加101元，達到2,788元。但是所賺超過社安署規定的最高可課稅所得，才能領到最高福利，所以受惠者不多。
- 富人付的社安稅略增
今年所得介於0.01元到12萬7,200元的員工，需付薪資稅（即社安稅），2018年最高可課稅所得將升至12萬8,700元，也就是會多付93元的稅金.
- 完全退休年齡提高
2018年的完全退休年齡提高，1956年出生、有資格申請社安金的人，要等到滿66歲又4個月，才能獲得100%的福利，比2017年增加2個月。
- 扣福利的金額增加
若在完全退休年齡前申請社安金，但仍工作，社安署會根據年賺多少而扣減福利。在2017年，提早申請者的年收入若超過1萬6,920元，在此金額以上每2元的收入會被扣1元的社安金。在2018年，收入上限提高至1萬7,040元。被扣福利以後會還。
- 殘障金收入門檻提高
非盲人的每月最高收入提高10元，達1,180元。法定盲人則漲至1,970元，增加20元。每月收入超過這些門檻，殘障金就停止。
- 領社安金的資格更嚴
累積40個工作點數，才有資格領社安金，每年可積最多4個點。在2017年，每賺1,300元可獲一個點，所以賺5,200元就可獲4個點，但是2018年賺1,320元才可獲一個點，也就是全年需賺5,280元才可獲4個點。
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