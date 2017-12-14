社會安全福利2018年的改變項目

社會安全福利（Social Security Benefits）成立於1935年，隸屬於社會安全總署（Social Security Administration Office——簡稱SSA）。此社安福利計劃的原意是向退休人士提供經濟保障，但至今的社安福利計劃已推展至向幾乎所有員工提供退休方面的收入，或向某類家庭成員/遺屬以及殘障人士提供福利。

一般來說，要積滿足夠工作點數，才有資格享受社安福利。當你工作並納稅時，同時也會獲得「社會安全積點」，只要累積滿40個積點，就有資格可從62歲（提早退休年齡）開始領取社會安全相關福利。領取殘障福利或工作者身故後家屬領取遺族福利時，年齡較輕的工作者，符合資格所需積分會少一點。當退休、殘障或身故時，社安福利可用來補貼收入的一部份。社會安全總署依據你的收入多少來決定可領取的福利金額。可進入社會安全總署網站自行估算或申請你的社安福利。