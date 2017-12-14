紐約曼哈頓發生爆炸事件 27歲嫌犯來自孟加拉國

（本報訊）星期一（11日）早上紐約市曼哈頓發生一起爆炸事件，一名嫌犯被警方拘留，包括嫌犯在內4人受傷。

紐約市警察總局局長奧尼爾說，事件發生在早晨7點20分，地點在靠近時報廣場和港務總局巴士站附近，連接兩條地鐵線的地下通道裡。

美國國土安全部說，爆炸事件嫌犯是27歲男子阿卡耶德·烏拉（Akayed Ullah），是來自孟加拉國的移民，2011年以家庭移民簽證進入美國，是美國永久居民，目前居住在布魯克林。

紐約市長白思豪在爆炸發生後不久舉行的記者會上宣佈，這是一起恐怖攻擊事件。他說：感謝上帝，犯罪分子並未達成其最終目的。並說任何的恐怖行動，在紐約都「不會得逞」。

據紐約警方初步調查，這名引爆土製炸彈的嫌犯，現年二十七歲，來自孟加拉，他將一個十分粗製濫造的土製炸彈，裹在身上引爆。白思豪表示，根據紐約警方向他初步匯報的消息，相信這名男子是單獨行動的，沒有組織指使。

現場初步調查顯示，這起爆炸事件是由一個掛在嫌犯身上的管狀爆炸裝置引發，是個低技術爆炸裝置。執法當局說，他故意引爆了那個裝置，但炸早了。這是一起自殺式爆炸案。

嫌犯的手、臉和腹部嚴重燒傷、撕裂，他被警方拘留並送到醫院救治。現場另外三個人受了輕傷。

執法當局表示，嫌犯是個人行動，雖然受到伊斯蘭國的影響，但是和恐怖組織沒有直接聯繫。有媒體報導，他沒有被逮捕過的記錄。

星期一早晨是紐約曼哈頓最為繁忙的通勤時間之一，港務總局巴士站是紐約市最繁忙的交通樞紐之一。爆炸事件一度導致通勤狀況一片混亂。警方關閉了巴士總站和時報廣場周圍的地鐵站。

但紐約州長科莫在事發後的記者會上說，除42街地鐵站之外，其它地鐵站已經恢復正常，巴士總站也將重啟運行。

此外，白宮發言人桑德斯表示，美國總統川普已經聽取了有關紐約爆炸攻擊事件的簡報。