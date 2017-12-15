2017年10大好事和一件憾事

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

我必需承認，選擇今年影響亞裔社區的10大好事，並不如我想的那麼容易。過去兩週，我只能選出8個。 難道是名列前10名單的喜劇演員David Letterman，或媒體最喜愛的年終名單影響我跟隨效仿著也寫出此文嗎？10代表十全十美是個很好的聲音，不是嗎？ 但這不是因為聽起來不錯，而是因為我相信我們的社區有很多的好事可以提出，而且我要繼續地挖掘。所以我向編輯、兒子甚至丈夫請求幫助。是得到了一些幫助，但不是很多。令人驚訝的是，他們挑選的許多好事，居然是已經列在我的名單上的。瞬間，我感到肯定和滿意，大家有諸多的共鳴和共識。不過，起初我找不全的10大好事，最後又是如何能從8大擴展到神奇的10大呢？ 大家都知道想像力是作家為文的重要過程。反思是我的工作，藉由反思來觸動靈感。關鍵是，我想提高對我們所取得的成就的認識，然後在能夠建立的基礎上達成共識。難道聖誕節不也是經由此過程，去尋找優點而不是瑕疵、去分享祝福而不是詛咒 ，把差異放在一邊，通過共同的基礎結合在一起嗎？ 最後，在截止日期前一天，我居然還多出了2件10大好事。以下是我的清單：

華埠國際區（ID）開設了一些令人興奮的新行業。國際診所（International Community Health Services）衛生服務部門增加了一個眼科診所。在宇和島屋（Uwajimaya）和Publix店內，新的餐廳包括麵貼面（Dough Zone），出售Great State漢堡和奶酪肉類麵包（Cheese Meats Bread）。此外在南Jackson街和第五大道南（5th Avenue South）的街角處，即將有一家特殊的麵包店——85°C台灣麵包店將開業，目前在裝潢中。該店專注於出售新鮮的麵包和可愛的蛋糕，華埠區的居民將不需要開車去Southcenter和Lynnwood的85°C店了。

聚昌麵廠（Tsue Chong Noodle Company）9月慶祝成立100週年。它提供超過40種類型的產品，包括麵條和幸運籤餅。目前由第四代經營的家族企業不僅蓬勃發展，而且是華埠國際區唯一的製造企業。

8月份發生了十分壯觀的月球處於地球和太陽間的日偏食現像。當然，在俄勒岡州（Oregon）可以看到日全蝕的景象。我很高興，我們經歷了一些對此事的關注。在華埠中心的慶喜公園（Hing Hay Park），人們聚集在一起，看到了百年不遇的天文現象。如果在華埠沒有這種情況發生，我就不會目睹在我生命中的第一次對上天的敬畏——白天被突然來襲的黑暗帶來的一些寒戰感。

慶喜公園擴建及翻新工程已於今年完成，它提升了華埠國際區的形象。除了規模擴大一倍，還栽種了新的植物、景觀設計和運動鍛練的設施，給許多人帶來了許多的生活和快樂。天氣好的時候即使是寒冷的天氣，公園裡總是充滿著生氣，有音樂、有各種活動和市民，甚至在那裡還舉行搖擺舞（swing dances）和乒乓球比賽。



遊客在公園裡享用外賣食品。在晚上，燈光閃耀在裝飾在柱子上的紅龍，各種亞洲植物如竹子也被種植在公園裡。春、夏、秋季我都看到了不同的花朵。每兩週，公園裡大自然的顏色和色調都會隨季節而變化，對我們的社區是一個很好的加成！

州長英斯利（Jay Inslee）任命來自Yakima市的原審判律師Blaine Tamaki擔任華大新的董事會董事。華大校園有1/3的人口是亞裔美國人。然而，自從幾年前的前董事Fred Kiga離職後，就再也沒有任何一位亞裔被任命為董事會的董事。Tamaki是10位董事之一，也是唯一從華州另一邊來的董事。他表示願意在11月參加ACRS舉辦的第一次社區會議，以了解亞裔及太平洋島民（API）的需求。

誰是Jeff Lew？他是年輕的華裔美國人，籌集了數萬美元來還清學校的午餐債務。他從5個學區開始，終於完成付清了華盛頓州午餐債務的任務，他也是西華報基金會夏季青年領導計劃（SYLP）的前學員。他表示，希望防止學生因為家長沒有能力付出午餐費的錢，而被挑出來或被欺負。

胡國恩夫人（Ruth Woo）的新領袖獎學金。前西雅圖市議員Dolores Sibonga有一個很好的主意，表彰這位已逝的政治領袖和導師的胡國恩夫人。此舉不僅為亞裔社區，而且還為其他新進入政治領域的後生晚輩。

她和另一位社區領導人Joan Yoshitomi與金郡議會議員Rod Debowski取得聯繫，為希望參與市府和政治的年輕人，提供一個有償的獎學金計劃。這個獎學金是在9月成立的，Sibonga和Yoshitomi兩人將聯繫州府和市府建立類似方案的項目。

西華報和英文版Northwest Asian Weekly在10月於中國海景大酒樓分別慶祝了35週年，共有750人參加。

感謝所有的企業贊助和捐助者，因為這筆資金為修讀大學學位的華大教育系和交通系學院的學生，提供了$20萬美元的獎學金。兩次報慶活動後，籌集了超過$170,000美元。獎學金將在一年後頒發給家裡第一個上大學的有色族裔的學生們。

一位新的女市長出現了。沒有人預料西雅圖市府今年下半年會出現這種動盪。在市長Ed Murray由於性虐待指控辭職後，3名市長在不到3個月的時間內先後宣誓就職，其中包括一名亞裔美國人市長Bruce Harrell。現在混亂和謠言已經消失，西雅圖已經投票給了一位女市長杜爾肯（Jenny Durkan）。不僅如此，在華州首要的市長選舉投票的前4名都是女性得到高票。令我吃驚的是，西雅圖市府的風暴相當不錯，所有的狀況都能順利而清新的過渡！

亞裔美國人今年在重要的政治競選中獲得了知名度。兩位市長候選人Cary Moon和杜爾肯（Jenny Durkan）在選舉中的角逐，緩解了亞裔美國人在這場競選中的角色。Moon提名Diane Sugimura為選舉前的過渡小組負責人。這兩個陣營都擁有同樣強大的亞裔美國人在支持，其中包括支持Moon的Frank Irigon和支持杜爾肯的前西雅圖市議會成員Dolores Sibonga。菲律賓社區的分裂為市長選舉帶來了激情和活力，儘管有人說它分裂了社區。從積極的角度來看，兩個陣營之間的對抗，比以往任何時候都更引起人們對下一任市長的更多關注。

Manka Dhingra和Jinyoung Englund之間的第45區州參議員的競選也是如此。Dhingra贏了，從而將參議院的權力平衡從共和黨轉移到民主黨。在華人社區中民主黨前州長駱家輝支持Dhingra，中國海景大酒樓老闆孫樂瑜和很多華人移民為Englund提供支持，甚至為她辦了一個大型的籌款晚宴。

杜爾肯的進步議程引領了兩名她任命的亞裔副市長，這是西市府第一次的政治新貌。她任命方威武（Mike Fong）為第一（常務）副市長，Shefali Ranganathan為副市長。看著這兩位後起之秀的冉冉升起，相信亞裔更好的發展還將接踵而至。

憾事

華埠國際區2017年的憾事，則是「國際區急救中心」負責人陳榮新，自2015年7月23日在火線前執行任務，突遭不明歹徒槍殺身亡至今一案懸而未決。西雅圖警察局雖已召開了一系列會議，讓社區知道調查的進展，但遺憾的是到現在仍有許多問題，如調查已經取得一定的進展？是調查遇到了阻礙？或是調查會回到原點？有什麼是社區可以幫上忙的？是否至今有犯罪嫌疑人被逮捕？等問題上都沒有給社區一個肯定的答案。

新上任的杜爾肯市長於11月28日在華埠國際區陸榮昌亞洲博物館舉行第的三場宣誓就職場時，也提到了遭暗殺身亡的陳榮新，並向民眾表示她會跟蹤在競選期間這起未 能解決的謀殺案。

我們希望這個案件在明年能早日水落石出，除向華埠國際社區作個交待結束居民的不安和疑慮，也讓陳榮新在天之靈得到安慰！