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2017年10大好事和一件憾事

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靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

我必需承認，選擇今年影響亞裔社區的10大好事，並不如我想的那麼容易。過去兩週，我只能選出8個。

難道是名列前10名單的喜劇演員David Letterman，或媒體最喜愛的年終名單影響我跟隨效仿著也寫出此文嗎？10代表十全十美是個很好的聲音，不是嗎？

但這不是因為聽起來不錯，而是因為我相信我們的社區有很多的好事可以提出，而且我要繼續地挖掘。所以我向編輯、兒子甚至丈夫請求幫助。是得到了一些幫助，但不是很多。令人驚訝的是，他們挑選的許多好事，居然是已經列在我的名單上的。瞬間，我感到肯定和滿意，大家有諸多的共鳴和共識。不過，起初我找不全的10大好事，最後又是如何能從8大擴展到神奇的10大呢？

大家都知道想像力是作家為文的重要過程。反思是我的工作，藉由反思來觸動靈感。關鍵是，我想提高對我們所取得的成就的認識，然後在能夠建立的基礎上達成共識。難道聖誕節不也是經由此過程，去尋找優點而不是瑕疵、去分享祝福而不是詛咒 ，把差異放在一邊，通過共同的基礎結合在一起嗎？

最後，在截止日期前一天，我居然還多出了2件10大好事。以下是我的清單：

華埠國際區（ID）開設了一些令人興奮的新行業。國際診所（International Community Health Services）衛生服務部門增加了一個眼科診所。在宇和島屋（Uwajimaya）和Publix店內，新的餐廳包括麵貼面（Dough Zone），出售Great State漢堡和奶酪肉類麵包（Cheese Meats Bread）。此外在南Jackson街和第五大道南（5th Avenue South）的街角處，即將有一家特殊的麵包店——85°C台灣麵包店將開業，目前在裝潢中。該店專注於出售新鮮的麵包和可愛的蛋糕，華埠區的居民將不需要開車去Southcenter和Lynnwood的85°C店了。

在南Jackson街和第五大道南（5th Avenue South）的街角處的原Union Market店，85°C台灣麵包店將開業。
麵貼面的部份餐點。

聚昌麵廠（Tsue Chong Noodle Company）9月慶祝成立100週年。它提供超過40種類型的產品，包括麵條和幸運籤餅。目前由第四代經營的家族企業不僅蓬勃發展，而且是華埠國際區唯一的製造企業。

聚昌麵廠慶祝100週年慶。

8月份發生了十分壯觀的月球處於地球和太陽間的日偏食現像。當然，在俄勒岡州（Oregon）可以看到日全蝕的景象。我很高興，我們經歷了一些對此事的關注。在華埠中心的慶喜公園（Hing Hay Park），人們聚集在一起，看到了百年不遇的天文現象。如果在華埠沒有這種情況發生，我就不會目睹在我生命中的第一次對上天的敬畏——白天被突然來襲的黑暗帶來的一些寒戰感。

在華埠國際區的慶嘉公園內市民戴著特殊的濾光鏡觀賞難得一見的日偏蝕。

慶喜公園擴建及翻新工程已於今年完成，它提升了華埠國際區的形象。除了規模擴大一倍，還栽種了新的植物、景觀設計和運動鍛練的設施，給許多人帶來了許多的生活和快樂。天氣好的時候即使是寒冷的天氣，公園裡總是充滿著生氣，有音樂、有各種活動和市民，甚至在那裡還舉行搖擺舞（swing dances）和乒乓球比賽。


遊客在公園裡享用外賣食品。在晚上，燈光閃耀在裝飾在柱子上的紅龍，各種亞洲植物如竹子也被種植在公園裡。春、夏、秋季我都看到了不同的花朵。每兩週，公園裡大自然的顏色和色調都會隨季節而變化，對我們的社區是一個很好的加成！

擴大並整建慶嘉公園內花木扶疏。

州長英斯利（Jay Inslee）任命來自Yakima市的原審判律師Blaine Tamaki擔任華大新的董事會董事。華大校園有1/3的人口是亞裔美國人。然而，自從幾年前的前董事Fred Kiga離職後，就再也沒有任何一位亞裔被任命為董事會的董事。Tamaki是10位董事之一，也是唯一從華州另一邊來的董事。他表示願意在11月參加ACRS舉辦的第一次社區會議，以了解亞裔及太平洋島民（API）的需求。

來自Yakima市的原審判律師Blaine Tamaki 擔任華大新的董事會的董事。

誰是Jeff Lew？他是年輕的華裔美國人，籌集了數萬美元來還清學校的午餐債務。他從5個學區開始，終於完成付清了華盛頓州午餐債務的任務，他也是西華報基金會夏季青年領導計劃（SYLP）的前學員。他表示，希望防止學生因為家長沒有能力付出午餐費的錢，而被挑出來或被欺負。

籌集了數萬美元來還清學校午餐債務的華裔 Jeff Lew。

以蛋糕慶祝胡國恩夫人的新領袖獎學金成立。

胡國恩夫人（Ruth Woo）的新領袖獎學金。前西雅圖市議員Dolores Sibonga有一個很好的主意，表彰這位已逝的政治領袖和導師的胡國恩夫人。此舉不僅為亞裔社區，而且還為其他新進入政治領域的後生晚輩。

她和另一位社區領導人Joan Yoshitomi與金郡議會議員Rod Debowski取得聯繫，為希望參與市府和政治的年輕人，提供一個有償的獎學金計劃。這個獎學金是在9月成立的，Sibonga和Yoshitomi兩人將聯繫州府和市府建立類似方案的項目。

社區領導人Joan Yoshitomi（左）與前西雅圖市議員Dolores Sibonga（右）。

西華報和英文版Northwest Asian Weekly在10月於中國海景大酒樓分別慶祝了35週年，共有750人參加。

感謝所有的企業贊助和捐助者，因為這筆資金為修讀大學學位的華大教育系和交通系學院的學生，提供了$20萬美元的獎學金。兩次報慶活動後，籌集了超過$170,000美元。獎學金將在一年後頒發給家裡第一個上大學的有色族裔的學生們。

西華報歷屆員工、晚宴司儀，慶典活動贊助者、前義工們與吳靜雯社長夫婦，在35週年報慶生日蛋糕前合影留念。

一位新的女市長出現了。沒有人預料西雅圖市府今年下半年會出現這種動盪。在市長Ed Murray由於性虐待指控辭職後，3名市長在不到3個月的時間內先後宣誓就職，其中包括一名亞裔美國人市長Bruce Harrell。現在混亂和謠言已經消失，西雅圖已經投票給了一位女市長杜爾肯（Jenny Durkan）。不僅如此，在華州首要的市長選舉投票的前4名都是女性得到高票。令我吃驚的是，西雅圖市府的風暴相當不錯，所有的狀況都能順利而清新的過渡！

杜爾肯和她的支持者們。

亞裔美國人今年在重要的政治競選中獲得了知名度。兩位市長候選人Cary Moon和杜爾肯（Jenny Durkan）在選舉中的角逐，緩解了亞裔美國人在這場競選中的角色。Moon提名Diane Sugimura為選舉前的過渡小組負責人。這兩個陣營都擁有同樣強大的亞裔美國人在支持，其中包括支持Moon的Frank Irigon和支持杜爾肯的前西雅圖市議會成員Dolores Sibonga。菲律賓社區的分裂為市長選舉帶來了激情和活力，儘管有人說它分裂了社區。從積極的角度來看，兩個陣營之間的對抗，比以往任何時候都更引起人們對下一任市長的更多關注。

Manka Dhingra和Jinyoung Englund之間的第45區州參議員的競選也是如此。Dhingra贏了，從而將參議院的權力平衡從共和黨轉移到民主黨。在華人社區中民主黨前州長駱家輝支持Dhingra，中國海景大酒樓老闆孫樂瑜和很多華人移民為Englund提供支持，甚至為她辦了一個大型的籌款晚宴。

杜爾肯的進步議程引領了兩名她任命的亞裔副市長，這是西市府第一次的政治新貌。她任命方威武（Mike Fong）為第一（常務）副市長，Shefali Ranganathan為副市長。看著這兩位後起之秀的冉冉升起，相信亞裔更好的發展還將接踵而至。

西雅圖兩位副市長：華裔方威武（左）及印度裔Shefali Ranganathan（右）

憾事

陳榮新

華埠國際區2017年的憾事，則是「國際區急救中心」負責人陳榮新，自2015年7月23日在火線前執行任務，突遭不明歹徒槍殺身亡至今一案懸而未決。西雅圖警察局雖已召開了一系列會議，讓社區知道調查的進展，但遺憾的是到現在仍有許多問題，如調查已經取得一定的進展？是調查遇到了阻礙？或是調查會回到原點？有什麼是社區可以幫上忙的？是否至今有犯罪嫌疑人被逮捕？等問題上都沒有給社區一個肯定的答案。

新上任的杜爾肯市長於11月28日在華埠國際區陸榮昌亞洲博物館舉行第的三場宣誓就職場時，也提到了遭暗殺身亡的陳榮新，並向民眾表示她會跟蹤在競選期間這起未 能解決的謀殺案。

我們希望這個案件在明年能早日水落石出，除向華埠國際社區作個交待結束居民的不安和疑慮，也讓陳榮新在天之靈得到安慰！

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