本地2017年十大新聞回顧

① 國鐵發生脫軌事故 致3人死亡 百餘人受傷

（本報訊）12月18日早7:40左右，一輛由西雅圖開往波特蘭（Portland）的美國國鐵（Amtrak）列車在皮爾斯郡（Pierce County）的杜邦市（DuPont）發生脫軌事故，當時列車上共有80名乘客及5名乘務人員。

此次事故共計造成3人死亡，百餘人受傷送醫，其中10餘人傷勢嚴重。由於發生脫軌事故的地點是在與I-5 高速公路交界處的一座高架橋上，列車車頭沖下高架橋，與I-5上正在行駛的數輛汽車相撞，造成一些駕駛人受傷，但無駕駛人喪生。I-5部分路段也因此次事故不得不暫時封閉，對交通造成巨大影響。

在脫軌事故發生後，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）發表聲明稱西雅圖市將與皮爾斯郡及州府合作，為此次災難性事故提供支持和幫助。華州州長英斯利（Jay Inslee）同時宣佈本州進入緊急狀態，並提醒民眾避免在I-5封閉路段行駛，注意道路繞行。

事發當日上午，總統川普連續3次發表推文，表達對死傷者的哀悼，稱白宮方面正在密切關注此次事件。並表示美國目前需要加速推動基礎建設，在道路、橋樑、隧道、軌道等設施仍然存在巨大問題時，美國卻在中東戰事中耗費7兆美元。

國家安全運輸委員會（NTSB）就此次事件展開調查，調查顯示造成此次脫軌事故的原因或為列車超速行駛。該輛列車在限速30 mph的路段超速行駛至80 mph，在一彎道處脫軌，數節車廂衝出高架橋，跌落至高速公路。但NTSB董事會成員表示事故原因尚無法做出定論。而美國國鐵總裁Richard Anderson則表示，發生脫軌事故路段的鐵軌未啟動列車控制安全系統（PTC），該系統可令超速行駛的列車減速或停止運行，從而避免發生安全事故。

記錄顯示，此次是本年度發生在華州的第2起國鐵列車脫軌事件，也是自1910年以來造成傷亡人數最多的火車撞車事件。1910年3月1日，本州喀斯喀特山（Cascade Mountains）附近行駛的一輛火車遭遇雪崩，共計96人在災難中喪生，是美國史上最嚴重的火車交通事故，同時也是華州歷史上由於自然災害造成傷亡最為嚴重的事故。

② 舊金山市長李孟賢驟逝 杜爾肯代表故鄉發哀悼聲明

（本報訊）12月12日早，舊金山現任市長李孟賢（Ed Lee）在扎克伯格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital） 去世， 享年65歲。

李孟賢出生於西雅圖，後移居舊金山並從加州大學伯克利分校法學院畢業。他是舊金山歷史上首位華裔市長，於2011年開始任職。關於他的死因及去世時的具體細節，尚未有確切消息。舊金山市長辦公廳發表聲明向李孟賢的妻子及子女表示哀悼，並宣佈由舊金山城市監督委員會（Board of Supervisors） 主席London Breed暫時代理市長一職，即日生效。

西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）在得知李孟賢去世的消息後，發表如下聲明：

「李孟賢市長在打破屏障方面擁有很長久的歷史——他是家庭中第一個讀大學的人，之後又成為第一名領導舊金山市的華裔美國人。他是民權擁護者，是真正的人民公僕。在我當選後，他是首位與我接觸的市長。他讓舊金山市及我們整個世界都變得更好的熱情十分鼓舞人心。在西雅圖， 我們非常幸運地可以將他當成我們之中的一員， 失去了他對於西雅圖來講也是一個重大損失，從他出生的家鄉，我們城市向他的朋友、家人、同事及我們深愛的舊金山市所有居民致以最真摯的哀悼。」

③ 杜爾肯宣誓就職 正式接任西雅圖市長

（本報訊）前市長墨瑞（Ed Murray）因被控性侵退出本屆市長選舉，使得此次西雅圖市長一職頗受矚目。11月7日晚，2017年度普選首輪記票結果揭曉，西市迎來本年度第4位市長，同時也是近一個世紀以來第一位女市長——詹妮·杜爾肯（Jenny Durkan）。

西雅圖上一次出現女市長還要追溯到上世紀20年代。Bertha Knight Landes在1926年當選，她是本市歷史上首位、也是唯一一位女市長。而杜爾肯在91年後的今天，改寫了維持近一個世紀的歷史。在7日晚的首輪票數統計中，杜爾肯以61%的得票率領先對手。

7日晚間9時許，杜爾肯在市中心舉行的活動中發表講話，她在支持者的簇擁下表示，雖然完整的票數統計尚未出爐，但大家對目前的得票率十分滿意，同時還表達了對競爭對手穆恩（Cary Moon）的感謝。

她在講話中提及西市所面臨的諸多難題，並表示自己將著手於處理氣候變化、交通、流浪者及可負擔住房等問題，令西市持續穩定發展。同時，杜爾肯更直懟川普當局，稱：「唐納德·川普，把你的手拿得離西雅圖遠一點！」

另一方面，杜爾肯的競爭對手穆恩於11月8日下午發表聲明，言辭中表示承認敗選，並鼓勵自己的支持者，同時恭喜杜爾肯成為西市90年來的首位女市長。

11月28日，杜爾肯正式舉行宣誓就職儀式。新市長原本應由2018年1月份開始正式任職，而由於前市長墨瑞因性侵事件引咎辭職，杜爾肯不得不在11月就走馬上任。同時作為西市近百年來的首位女市長，其重責大任不言而喻。

對於本市目前所面對的各大問題，杜爾肯在多方面明確表態並做出計劃。

在無家可歸問題上，她表示將增建1,000棟迷你屋供流浪者居住，並讓市府各部門相互配合，一同參與到問題的解決中去。尤其是對於患有精神疾病的流浪者，市府希望籌集更多資金提供治療和服務。

談及高端收入稅問題，杜爾肯表示極力支持，但同時稱應該在加收高端收入稅的同時降低低收入人群稅收，使得本市稅收更加合理。當被問及是否認為西市稅收過多過高時，杜爾肯表示否定，她提到自己目前還沒有聽過任何人抱怨自己對稅收政策投錯了選票。她認為民眾繳稅便希望稅收的資金可以用在民眾關心的話題上，這也是市長所要確保的問題。杜爾肯提到，自己並不想再繼續增加稅收項目，但認為精神疾病治療和毒癮控制方面是一個最大的例外，希望可以獲得更多資金。

對於日前剛剛被否決的人頭稅，杜爾肯首先表明對這項提議的支持，然後稱需要對小型企業十分小心，因為他們所繳納的稅收很多並不合理。

在公共交通方面，杜爾肯稱需要在4個大方向著重努力。首先要加速海灣捷運（Sound Transit）的線路擴建工程，然後與金郡巴士（King County Metro）合作，提高服務，並發展未成年人免費乘車方案。同時改善單車計劃，並在服務設施較為落後的社區及時給予足夠的資源、升級人行道。

杜爾肯在高等教育方面則態度明朗，認為市府應該為所有高中畢業生提供2年的社區學院學費。她表示，在有色族裔青年中，有1/3的人根本沒有接受過任何大學教育，我們需要為此做出改變。這一改變在第1年將需要500萬美元資金，第2年需要700萬美元，但並不需要徵新稅。

面對青少年犯罪問題，杜爾肯表示需要以其他方式代替監禁，同時提到將保留奧圖爾（Kathleen O’Toole）繼續留任警察局局長。

僅上任第一天，杜爾肯便5度公開現身，並沒有在市長辦公室做過多停留。這在新政權交接時並不多見，杜爾肯稱自己希望將市政大廳直接帶至西雅圖各個角落。

④ 市長性侵案再升級 表弟成為第5名原告 墨瑞宣佈辭職

（本報訊）涉嫌曾性侵未成年人的現任市長墨瑞（Ed Murray）早在本屆市長競選初選前就宣佈不再尋求連任。但性醜聞事件卻連曝猛料，導致市府內部諸多官員勒令墨瑞提早下野。

9月12日，市長性侵案件再度升級，墨瑞現年54歲的表弟Joseph Dyer加入原告陣營，成為就性侵案起訴的第5人。他表示自己在上世紀70 年代尚未成年時，多次遭到墨瑞性騷擾。

Dyer稱墨瑞和他的其他兄弟姐妹在母親過世後搬至紐約長島（Long Island, NY），他們當時住在自己家中，墨瑞與其同住一間臥室，在此期間，墨瑞對其進行性騷擾。

對於不斷升溫的性侵案件，本屆市長候選人穆恩（Cary Moon）發表聲明表示墨瑞已經是時候辭職了，無論案件最終判決結果如何，他已經不適合在領導職位上繼續任職。穆恩在聲明中寫道：「感謝墨瑞市長數年來對公眾的服務。我相信對於每個人，尤其是曾遭受過性侵傷痛的受害者來說，市長辭職，令市府重新正常運轉都是當下大事。」

同時， 獲得墨瑞背書的市長候選人杜爾肯（Jenny Durkan）也認同墨瑞應該辭職的看法。她在郵件聲明中指出，「墨瑞是時候下野了」，並稱沒有任何一個政府官員可以凌駕於法律之上。

對於突如其來的親人指控，墨瑞雖然做出否認，但仍然發表聲明表示自己將即刻辭職。他在聲明中寫道：「我宣佈辭去西雅圖市長一職，將於明天（9月13日）下午5點生效。雖然對我性侵的指控都並非事實，但我的個人問題不應該影響到市府運作的能力。」在歷數自己從政多年的業績後，墨瑞表示「我很清楚，在目前的新聞報道影響下，我的離職對西雅圖市是最好的安排。」

在墨瑞離職後，按規定市議會主席Bruce Harrell將暫時接替市長一職，Harrell表示將在15日下午5點宣佈是否接任。

⑤ 太空針塔世紀工程展開 投入1億美元翻修

（本報訊）西雅圖地標性建築太空針塔（Space Needle）將迎來最大規模翻修。太空針塔將斥巨資1億美元完成此次翻號稱「世紀工程」的翻修計劃。

為給此次翻修計劃提供最大便利，太空針塔上的餐廳將於今年9月至明年5月暫停營業。在此期間，餐廳地板將被換為玻璃材質，讓顧客在享受美食的同時觀看500英呎以下的地面美景。此外，旋轉餐廳的馬達將更新，菜單也會迎來一次重大變革。在翻修工程結束後，太空針塔上的這家餐廳將成為全球首間旋轉式玻璃地板餐廳。

除餐廳外，此次翻修另一大工程就是觀景台的改造——內部似鐵籠的圍欄將被全部拆除，並以玻璃板代替，玻璃板均向外傾斜，以提供更廣闊的視角。預計觀景台翻修將於今年9月開始，為避免整個關閉觀景台，此項目將按照逆時針方向，每次翻修觀景台1/6的面積。

儘管此次翻修工程巨大，或將耗費數年時間，但餐廳及觀景台的改造或將於明年夏天完成。太空針塔首席執行官Ron Sevart表示，此次翻修結束後，將吸引到更多遊客。

⑥ 導航中心爭議 數月 終投入使用

（本報訊）位於小西貢（Little Saigon）地區的導航中心（Navigation Center）在歷經社區民眾反對，開放日期推遲數月後，終於7月12日正式投入使用。

此次效法舊金山的導航中心，允許流浪者攜帶寵物及伴侶一同入住。庇護所內除多個床位外，還配有配套服務辦公室及集體食堂，此外還有浴室、洗衣房及儲物櫃供留宿者使用。

儘管此前社區領袖多次對於導航中心提出質疑，認為市府官員在做出決定之前並未聽取民眾意見。但在經歷數月的最終選址及協商後，導航中心終於開放。

此處流浪者庇護所雖在入住制度及進入權限方面要求並不嚴格，但管理人員表示會保障周邊居民的安全。導航中心旨在為流浪者轉入永久住宅前提供臨時過渡性居住地點，最終達到讓無家可歸者獲得妥善安置。

⑦ 耗時四年終見天日 Bertha挖掘工程竣工

（本報訊）自2001年尼斯夸立地震（Nisqually Earthquake）過後，位於市中心的阿拉斯加路高架橋（Alaskan Way Viaduct）便被爆出存在安全隱患。為打通隧道替代高架橋，Bertha挖掘機在4年前便成為西市民眾的關注焦點之一，它曾因出現故障而「罷工」兩年，在此維修過程中，Bertha一直深埋市中心地下，一時可謂聲名狼藉。

4月4日上午11:30左右，Bertha挖掘機終於在地標建築太空針塔（Space Needle）附近的第六大道和托馬斯街交完成了它漫長的1.7英里挖掘工程。在隧道打通後，其他相關工作暫停，工作人員近期將著手於清理打通隧道時殘留的水泥殘渣。而Bertha挖掘機在完成了自己的使命以後便將被送至接收井，並在那裡進行拆卸回收，這一工作將耗時4至5個月。

雖然Bertha的挖掘工程已經完成，但這並不代表此次隧道施工計劃已經結束。在挖掘機被移除後，後續工作或還將持續1年多的時間。工程項目承包人表示，隧道預計將於2019年正式投入使用，比原計劃推遲了3年之久。

⑧ 州長簽署新法案 全面禁止駕駛途中持手機

（本報訊）華州州長英斯利（Jay Inslee）5月16日在塔可瑪市（Tacoma）簽署新法案，規定從今年7月開始，全面禁止駕駛人在開車過程中手持任何電子設備。

根據現有法律，駕駛人不可在駕駛途中撥打、接聽電話或發送短信，而在新法案出臺後，從今年7月份起，在駕駛過程中查看社交網絡或翻閱電子郵件等行為亦屬違章。駕駛人在駕車時不可手持任何電子設備，僅需一隻手指可以完成的動作或將手機固定在支架上操作——如使用藍牙設備接聽電話或設置手機導航等屬合法行為。其餘需要更複雜操作的行為均視為違規，即便駕駛人在塞車或等待紅燈過程中也不可操作手機。

法案原定於2019年生效，但州長認為該法案意義重大，需要立即執行，便否決了這一生效日期，改為由今年7月中旬起實施。屆時對於首次違規的駕駛人，將被處以$136的罰款，並報告保險公司提升保費；二次違規者，罰款金額將上升至$235。新法案中另有一條款指出，駕駛人在駕車過程中，若出現任何與駕駛操作無關的動作，將被處以額外$100罰款，此條款僅限警員在處罰分心駕駛時發現其他不當行為時適用。

在簽署法案當日，州長還同時簽署另一條相關法案，規定檢方可就10年內出現4次酒駕行為的駕駛人提出重罪指控，進一步加強了法律對安全駕駛的保障。

⑨ 西雅圖為環保事業抗爭 終止與富國銀行合作

（本報訊）西雅圖市議會在2月7日投票表決中一致通過一項議案，由於富國銀行（Wells Fargo）為達科他輸油管道項目（Dakota Access Pipeline）提供私人貸款，而該項目的開發或將影響到當地印第安部落的飲用水源，對環境造成巨大負面影響，西雅圖市府將與富國銀行終止合作關係，以示抗議。此次議案的通過使得西雅圖成為全美範圍內首個因輸油管道問題與富國銀行終止合同的大城市。

在議案通過後，民眾高呼「水就是生命」。市長墨瑞（Ed Murray）將把議案所涉及的具體內容告知富國銀行，其中包括在2018年雙方合約到期後不再續約，以及3年內西市市府不再購買富國銀行證券等。

而就在西市通過議案的當天，美軍通知國會，表示將允許在北達科他州（North Dakota）密蘇裏河印第安保護區域的河下建造輸油管道，為這項將耗資38億美元的巨大工程開出了通行證。

⑩ 第一大道街車擴展 將永久關閉兩條車道

（本報訊）西雅圖第一大道街車擴展項目正在如期進行。儘管就目前已開通的路線來看，街車的使用率遠遠不及預期，而駕駛人對街車佔用普通機動車道造成交通擁堵的問題頗有不滿，這一項目也並沒有就此擱淺的計劃。

西雅圖市府決定在Stewart和Jackson街中間路段，南北雙向各減少一條機動車道，供鋪建軌道，令街車通行。

運輸及移動部門主任Andrew Glass Hastings表示，「我們需要考慮通行優先權問題，並找到更聰明的方法解決問題，第一大道街車項目便是解決問題的方法。」他認為減少兩條車道不但不會使得交通擁堵現象日趨嚴重，反而會有所改善，因為減少了這兩條車道會使得第一大道人流量下降10%，且街車載客量大，車道雖然減少了，但通行人數還可加大。

Hastings還表示，目前街車使用率僅為5,200人次每日，遠低於預計水平的22,000人次，而擴展該線路的另一目標就是大幅提升街車使用率。

目前，此項價值1.77億美元的擴建項目正在進行當中，街車預計將在2020年開始在原有機動車道上通行。