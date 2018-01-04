滿是「加」的2018年

華州迎來了一個萬事皆與「加」有關的二Ｏ一八年。物價如是，衣食住行比比皆是；政府徵收各項稅款盡是；雖然市民薪酬可能加了，但不幸的是平均增加幅度，已追不上各項開支的升幅。在此情此景生活的升斗市民，生活擔子也是加，不過是越加越重，多扛多捱的日子在前頭。

年年難過年年過，市民面對加價年頭的對策之一就是減，能減就減，從基本日常生活開始，減除無謂開支，以減法來達到收支平衡。這也解釋了近年被倡議的「減法生活」開始備受關注的原因。

「減法生活」有別於摳門與吝嗇，這是用度的調節，減去不必要與浪費，回歸到簡樸生活中。雖然「減法生活」並不是因為要對付百物騰貴而衍生的，但若能抱這種新時尚生活心態去迎接生活重擔，也不失是一個好方法。

現代人已習慣生活在物質豐富充裕的日子裡，基本上也有很多消費是太隨意，如果能夠慢慢去掉那些隨性的浪費，不單對個人有好處，也能為地球省回很多資源，以備日後不時之需。

當然「減法生活」並不是人人歡迎的生活方式；特別是商家們，消費者減少花錢會直接影響商戶的收益，他們又要多絞盡腦汁，苦煞思量去吸引市民大開消費之門。

一直以來加與減都是永無休止的循環，因加得減是正常的。在一切都會加的二Ｏ一八年，市民還是早些盤算今年生活如何過渡好。