現代中國的一些養老方式

1999年中國進入國際公認的老齡化社會，目前全國除青海、新疆、西藏外，均已進入老齡化社會。尤其是老齡化程度城鄉倒置情況十分突出，也就是說農村老齡化程度遠高於城市。農村老年人口佔老年人口總數的七成以上，預計這種城鄉倒置的狀況將一直持續到2040年。 中國過去絕大多數人依靠子女來贍養晚年，但是由於過去的獨生子女政策及社會受現代化的影響，這個狀況已在改變。目前國際上對養老有兩種理論：一是脫離理論，就是把老人放在養老院，剝奪他們對社會事務的參與權，這是一種消極的養老方法，老人會衰老得更快。第二是參與理論，讓老人待在家裡或社區，積極參與社會和家庭生活，對他們的健康更有利。中國社會已逐漸走向第二種理論，以下讓我們來看看在中國現在有哪些養老方式：

以地（房）養老

數據顯示，中國留守在家的老人數量正逐年增多，除了沒有子女在身邊照料外，留守老人養老面臨的最大難題就是沒有退休金，他們只能靠土地或住房維持生活，一旦失去勞動能力，也就失去了生活來源。 因此以土地或住房流轉支撐農村養老，即「以地（房）養老」，讓只有房子、沒有生活費的老人，可以向銀行貸款有錢安享晚年，是許多老年人養老資金來源的一種重要方式，藉此方式能有錢請到無能力或無時間照顧長者的兒女，也是老人自救的一種方式。

親情互換養老

香港明報報導，湖北萬松街機場社區居委會開辦項目名曰「親情互換，空巢不空」，讓獨居長者讓出一間空餘房間予年輕人免費居住，大學生或職場新人每週抽出固定時間陪伴老人，彌補獨居老人孤寂感之餘。有人照顧老人家日常生活，又幫到有經濟困難的年輕人解決租房問題，目前已有47組人參加這個項目。64歲姚順建中風後半身不遂，以前總是獨居在家足不出戶；3個月前和24歲河南青年馮露晨簽訂「親情互換」協議後，大讚項目令帶給他很多歡樂：「讓我走出了家門與別人接觸，他們不是親人勝似親人。」

智能產品養老

如今，智能科技一步步充實著這個世界，智能科技不僅投放在年輕人的市場，還投在老年人市場，目標於智能健康養老，幫助老年人更好地適應這個科技化智能化的社會，同時最重要的還是保障老年人的健康與安全。老年人通過購買這些產品，讓自己可以安心在家養老，同時也減輕兒女照顧上的時間。

設備一般都有實時定位、緊急呼叫、自動報警、心率測量、健康管理等功能。如血壓心電監護智能手錶，還擁有血壓監測以及心電圖監護、睡眠監測等功能，更能讓老人更好的了解自身身體健康狀態。此外，兒女還可通過「智慧健康」APP進行軌跡查詢、圍欄告警等隨時掌握老人的出行狀況。

共享養老

陝西西安閻良區推出「共享養老」計劃，長者可獲得免費家政照顧，參與計劃的義工可領取報酬或「儲存服務時數」，他日自己家中老人需要服務時，可以換取「對等」服務。

獨居老人謝玉琴子女都在外工作，最近有義工上門為她提供免費家政服務：「給社區的打個電話就來了，給我做做飯洗洗衣服，打掃衛生。態度好，人也勤快。」