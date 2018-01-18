華裔夫婦慘遭劫殺 警方鎖定非裔嫌犯

（本報訊）住在德州休斯頓一個豪宅區的一對華裔夫婦在住所慘遭劫殺。警方說，這對夫婦是被兇徒用行刑式方法殘暴殺害，住所被兇徒洗劫，家中的貴重物品不翼而飛。由於血案事發多天後才被發現，現在兇手仍然逍遙法外，而案發在一個門控的富裕小區，加上案發前並沒有任何蛛絲馬跡，更令案件充滿神秘及恐怖氣氛。鄰居稱案件令他們不寒而栗。

警方估計，這宗兇殺案11日晚發生在德州休斯頓西北部哈里斯縣（Harris）斯普靈（Spring）一個名為北門縣俱樂部（Northgate County Club）門控豪宅區的一棟住宅內。遇害的華裔夫婦名為林寶（Bao Lam，音譯，下同）及林珍妮（Jenny Lam）。兩人均為61歲。

林氏夫婦的成年兒子理查德13日給父母居住地的警察局打電話，要求警察到父母的住所查看，因為他已經有兩天沒有收到他們的電話或消息。

警察當晚9時左右來到這座兩層樓的獨立屋，由於沒有人應門，於是強行破鎖進入。警察入屋內後赫然發現，這對夫婦被捆綁倒斃在房子一樓的地板上，身上中了多槍。

警方認為，林氏夫婦是在11日晚上8時40分左右返回家中，在將汽車停在車庫時遭到一早埋伏在屋內的兇徒的襲擊。

哈里斯縣警察局長岡薩雷斯說，案件發生在門控小區，出事的房子被人洗劫，不止一把槍及多件貴重物件不翼而飛。

岡薩雷斯說，屋內一片狼藉：所有東西都被倒騰過，家具被推倒在地上，抽屜被打開。他說，對案發現場的檢查將需要一些時間。

岡薩雷斯還表示，估計這對夫婦遇害可能已經有3天時間。一位鄰居說，他最近兩天都沒有見到這對夫婦。

警方指出，案發後的兩天內，嫌犯還多次進出林氏夫婦的住宅。警方懷疑有多達四名嫌犯涉案。

林氏夫婦的兒子Richard Lam和女兒Michelle Lam於16日出席了公佈視頻的記者會。Michelle Lam說，父母當時是出外用晚餐回家時遭殺害的；擔任軍官的兒子Richard Lam表示，父母是實現美國夢的典範，是他心中的超級英雄。他說，父母1970年代剛移民來美國時，同時打好幾份工。

他說，父親一直夢想當一名軍官，經常稱讚美國軍隊。他們從小就教導他說美國是一個偉大的國家，後來他從軍報國，父母非常自豪。他說，父母非常珍惜時間，珍愛生命，還沒有享受更多的美好生活，卻被歹徒以如此冷血的手段殺害。

哈里斯縣警局局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）在記者會上表示，兩位受害者是優秀移民的典範，卻被行刑式殺害，希望市民積極提供案件相關線索，協助警方破案。