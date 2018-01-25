聯邦政府關閉好像是一件很可怕的事，但卻出現在泱泱大國的美國。自從一九九零年後，美國聯邦政府關閉偶有出現。里根、老布殊、克靈頓與奧巴馬這些前任總統在任內都有短暫的政府關閉。就任剛滿一年的川普也迎來他的第一個政府關閉。

也許是政治體制與決策權力不一樣，政府關閉並沒有在歐亞地區發生。他們的政府預算案即使陷入嚴重爭拗，也不會影響各政府部門的日常運作。祗有美國這個民主國度才會容許政府全體停工，等候兩黨談出一個解決方案來。莫非這都是美式政黨置之死地而後生的伎倆。

在今次聯邦政府關閉還算是不幸中之大幸，因為事情剛發生在週末前夕，在週末過後的星期一已再被決定暫時回復正常至二月八日，再議還未達成協議的預算案。

政府關閉有時可能是政治意識重於經濟意識，是對立黨員宣示自己手持一票的重要性及影響財政撥款與國策的關鍵性。不過今次川普政府的關閉卻是例外，因為白宮與參眾兩院完全由共和黨一黨控制，雖然川普慣常將所有不好的都推到民主黨身上，但這共和黨的敗筆卻難辭其咎。

任何政黨的鬥爭最終受害者就是民眾。雖然聯邦政府已達成拹議速速重開，唯希望在未來僅有的三個星期有效運作能讓兩黨順利商議討論出一個互相接受的聯邦財政預算。凡事以民為本，不再要為市民的生活額外加上不必要的擔子。