駕駛時不要再用再看手機 一月二十三日後被抓真要罰了

（本報訊）華州政府終於開始全面向一些在駕駛時使用手機的司機發出罰款告票，由即日起請駕駛人士不要再分散注意力，駕駛時應全神貫注，留意路面情況，手機應該放在一旁，或配載免提通話耳機，否則隨時會接到巡警發出的一百三十六元告票。倘若在五年內連續犯規，第二張告票罰款高達二百九十四元。

對於嚴懲司機在駕駛時使用手機的法案在華州雖然一早已被全面通過，但華州政府還是給予司機們一個為期半年的的過渡期，讓大家先適應。這過渡期剛好在二Ｏ一八年一月二十三日結束，司機們不單止在駕駛時禁用手機，其他電子產品如平板電腦與手提電腦或電子遊戲機也全被禁用。即使汽車在交通燈前等候通行時也不可以使用上述各種電子用品。

司機可以將手機安裝在車儀錶板上，可以致電911或其他緊急服務但卻不可以藉此瀏覽視頻錄像。金郡交通安全零目標執行聯盟發言人表示，分心駕駛法案主要是保障司機與路人的安全，讓駕駛者在路上不要當低頭族。

為了讓年青駕駛者知悉分心駕駛的危險性，華盛頓交通安全委員會及華州巡警特別邀請一些青年做了一個特別的體驗，容許他們駕駛時使用手機，委員會並故意發出不同的短訊要求他們駕駛時回答，結果參與實驗的青年在駕駛時都撞倒多個放在路上的交通筒。這再次證明專注駕駛的重要。