杜爾肯發表首次市情諮文 擬為全體公立高中生提供巴士卡

（本報訊）本月20日上午，市長杜爾肯（Jenny Durkan）發表首次市情諮文演講，在講話中她提出將為西雅圖公立高中全體學生提供免費Orca巴士卡，令青少年在出行方面更加安全、可達且可負擔。

目前，西市公立高中半數以上學生持有免費巴士卡，校區為居住在離學校超過2英里的學生提供全學年免費車卡，共計有7,000餘人享有該福利。此外，另有2,600餘名高中生因屬低收入家庭子女，同樣獲得市府資助的免費巴士卡福利。

市長辦公室稱，此次計劃將為全西雅圖公立高中超過14,000名學生提供全年無限次免費車卡。獲得市府獎學金的西雅圖各學院學生，也將同時享有免費車卡福利，他們可在上下班、打工及參加課餘活動時，免費乘坐西雅圖地區所有巴士、輕軌及其他公共交通服務。

杜爾肯此次計劃將耗資480萬美元，其中380萬美元來自西雅圖運輸福利區，另外100萬美元來自金郡巴士公司（King County Metro）。這項計劃無需通過市議會投票表決，免費巴士卡可用於乘坐金郡巴士、海灣捷運（Sound Transit）、金郡水上計程車（King County Water Taxi）、西雅圖街車、社區運輸（Community Transit）、皮爾斯運輸（Pierce Transit）、基薩普運輸（Kitsap Transit）及埃弗雷特運輸（Everett Transit）等系統所營運的所有公共交通服務。