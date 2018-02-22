第20屆亞太文化中心慶祝新年活動

亞太地區的新年慶祝活動已有20年歷史，今年亞太文化中心（APCC）以韓國文化為特色展開了慶祝活動的序幕。2月10日的這項為期一天的慶祝亞洲和太平洋群島充滿活力的文化活動，超過8,100人參加。

慶祝活動由韓國、日本、夏威夷、泰國、關島（Guam）和沖繩（Okinawa）等不同文化共同合作展出。許多政要發表了賀詞，包括韓國總領事Lee Hyung-Jong、國會議員Derek Kilmer、副州長Cyrus Habib、州審計長Pat McCarthy、皮爾斯郡（Pierce）郡長Bruce Dammeier，和塔可瑪（Tacoma）市長Victoria Woodards。華盛頓州最高法院法官Steven Gonzalez是主要演講者，前海岸線（Shoreline）市議會議員Cheryl Lee 擔任司儀。

APCC每年舉辦的新年慶祝活動，由不同負責東道的國家展示文化，華盛頓州韓國社區是今年主辦的東道主，因此展示了許多該國文化的特色。代表韓國的許多團體在舞台上表演，韓國著名的流行江南風格（Gangnam Style）舞蹈甚至還有一場有趣的「快閃族——flash-mob」表演。

除了韓國民俗文化的表演外，觀眾還看到了來自薩摩亞（Samoa）、關島、印度尼西亞、夏威夷、中國、菲律賓、日本、印度、泰國、台灣、柬埔寨、斐濟/湯加（Fiji/Tonga）、老撾（Laos）和沖繩（Okinawa）等國家和地區的舞蹈、音樂和表演。觀眾可以參觀超過100個展攤，嘗試製作日本摺紙和燈籠等手工藝品，同時還可以觀看武術表演，並享受各種亞太食品攤的美味佳餚。